Luna Chabat: bebé prematura, corazón de león y semifinalista mundial juvenil de natación

Luna Chabat se convirtió este miércoles en la primera nadadora uruguaya en clasificarse a una semifinal de un Mundial juvenil de natación al correr los 100 metros libres en 58.64 ubicándose en el 15º lugar de la clasificación general del torneo que se disputa en Lima, Perú.

El único antecedente de una clasificación a semis en este nivel se remonta a 2017 cuando un varón, Santiago Saint-Upery, clasificó a la final de los 50 m pecho en el Mundial juvenil de Indianápolis. En dicha prueba terminó en el puesto 14º una vez disputada la semifinal.

Chabat cumplió el 10 de julio 17 años, nació en Perugia y desde 2019 defiende a Olimpia en Uruguay y también a las selecciones nacionales.

Es hija de Luis Chabat, futbolista que se radicó en Italia tras jugar en Central Español, la selección uruguaya que disputó el Preolímpico para Barcelona 1992, Bucaramanga en Colombia, Cobreloa en Chile, Deportivo Armenio en Argentina y Ararat de Armenia.

"Yo nací en La Paz, me fui de Uruguay a los 23 y mi señora es del barrio Colón y nadó por Olimpia. Cuando me fui a jugar a Colombia nos fuimos juntos y empecé a girar por el mundo", contó Chabat padre a Referí.

La madre de Luna es Ana María Quagliata, nadadora de Olimpia, recordista de categoría formativas en Uruguay. El tío de Luna es Leonardo Quagliata quien llegó a ser vicecampeón sudamericano en estilo pecho y otro de sus tíos es Leonardo Quagliata, goleador en waterpolo en un Campeonato Sudamericano.

Con su madre, Ana María Quagliata, y su padre, Luis Chabat

Esos genes fueron los que empujaron a Luna al agua. Aunque eso se tomó su tiempo. "Al principio no quería nada con el agua. Con cinco o seis años no se quería ni mojar la cara. Hacía danza, pero como tampoco le gustaba tanto los padres le dijimos que un deporte tenía que hacer y como la madre trabajaba en una piscina empezó a nadar. Con apenas tres o cuatro meses ya empezó a competir", contó su padre.

"Luna nació prematura, de seis meses, se le paró el corazón, pero fue una leona. Estuvo dos meses y medio en una incubadora. No sabés como odio la palabra 'estable'. Era lo que me decían todos los días los médicos durante esos dos meses y medio que fueron interminables. Hoy mide 1,73 m y pesa 62 kilos", expresó Luis Chabat.

Con 12 años, Luna quebró en Italia el récord italiano de 100 m libre, para menores de 13 años, con una marca de 1.00.77. "Ese récord no lo tiene Federica Pellegrina (campeona olímpica y mundial en 200 libre) ni ninguna otra de las fenómenas de Italia, lo tiene Luna", expresó su padre con orgullo.

Ese día, Luna le ganó a Bendetta Pilato que en el Mundial Juvenil de Budapest fue una de las grandes sensaciones y que este año ganó la medalla de oro del Mundial de mayores también en Budapest, en 100 m pecho.

En lo más alto del podio junto a Benedetta Pilato, nadadora mundial y olímpica

El entrenador de Olimpia y la selección uruguaya juvenil, Nelson Corbo fue quien reclutó a Luna desde Italia para disputar el Campeonato Nacional de 2019 en el Campus de Maldonado. Con 14 años, la nacida en Italia ganó las medallas de oro en 50 y 100 m espalda, las de plata en 50 y 100 m libre y 50 m espalda, y las de bronce en 50 m pecho y 100 m espalda.

El año pasado tuvo una nutrida agenda con la selección uruguaya. Fue cuarta en el Sudamericano juvenil de Lima y en los Juegos Panamericanos Juveniles de Cali y disputó su primer Mundial en mayores, en pileta corta, en Abu Dabi.

En 2021 disputó el Mundial de pileta corta de mayores, en Abu Dabi

"Luna viene perfilándose al nivel de Nicole Frank; son diferentes porque Luna nada pruebas de velocidad, tiene buena ductilidad, es muy buena en las pruebas de libre, mariposa y espalda, todas en 50 y 100 metros. También nada pruebas combinadas de buena manera. Hace tres semanas en el Nacional italiano fue vicecampeona nacional del 50 m libre en su categoría. Estamos hablando de uno de los 10 mejores países del mundo hoy en día en natación", dijo a Referí.

Tan es así que los dos mejores tiempos de las series del Mundial en 100 m libre fueron de dos italianas: Matilde Biagiotti y Marina Cacciapuoti.

"Es muy buena, hay una linda proyección para esperar", agregó el entrenador.

Un ensayo de entrada

"Luna no tiene un entrenamiento a nivel profesional, en el lugar donde entrena las infraestructuras no son importantes como lo son en Roma o Milán. Tuvo que soportar dos años de pandemia muy complicados, pero en las competencias siempre está ahí, tiene ese don. Todavía no está su techo, físicamente tiene mucho por crecer", admitió por su padre.

Luna nunca llegó a ser seleccionada para competir por Italia porque el sistema de clasificación que tiene la potencia europea es muy similar al de Estados Unidos: para representar al país hay que salir primero o segundo en un trial previo al evento al que se intenta clasificar.

Con su familia: Romina Paola y Pierre Luis, sus hermanos, y sus padres

Uruguay ya empieza a disfrutar de un notable talento. El año pasado, en los Juegos Panamericanos Juveniles de Cali le arrebató el récord nacional de los 100 m libre a Inés Remersaro (lo tenía desde los Juegos Olímpicos de Río 2016) con un tiempo de 57.44. Este año superó la barrera de los 57 segundos y lo llevó a 56.99.

El 31 de julio de este año rompió el récord del 50 m libre que también tenía Remersaro desde el Mundial de Budapest de 2017. Chabat registró 26.18.

Además, batió cinco veces el récord nacional de 100 m mariposa y en piscina corta tiene los récords de 50 m libre (25.96), 50 m mariposa (27.88) y 100 m combinado (1.03.54).

En la semifinal del Mundial juvenil de Lima mejoró la marca llevándola a 58.23 y al igual que en el global de las series terminó 15ª sin poder acceder a la final.