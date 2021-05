Macri, sobre Alberto Fernández: "Nunca tuvo la autoridad" y quien gobierna es Cristina

El expresidente argentino Mauricio Macri atacó con dureza al gobierno del actual mandatario, Alberto Fernández. Consideró que Argentina va a "dejar atrás el populismo", por lo que "el segundo tiempo está comenzando", mientras que cuando su espacio político vuelva al poder van a hacer "las cosas mucho mejor", aseguró.

"El cambio es posible, está empezando en la Argentina. Soy muy pesimista en el corto plazo, pero muy optimista en el largo plazo", resaltó Macri en declaraciones al canal de televisión El Trece con Juanita Viale. Sin embargo, aclaró: "Hoy ni pienso en ser presidente". Sin embargo, dejó abierta una ventana: "Las ambiciones están. Todos los curas quieren ser papas".

Autocrítica

El referente de Propuesta Republicana (PRO) hizo una autocrítica y admitió que en su momento no hizo hincapié en contarle a la ciudadanía que el país estaba quebrado al iniciar su gobierno, algo que descartó porque "iba a generar un bajón social".

"No fui reelecto por varias razones, generé una expectativa en lo económico y no estuve a la altura. El Estado estaba totalmente quebrado y negué eso en la campaña por exceso de confianza", sostuvo.

Agregó: "Me comí más pozos de los que debí haberme comido". Sin embargo, ratificó ese rumbo y destacó la integración internacional que logró durante su gobierno.

Contra el gobierno

"Mi sensación es que estamos gobernados por gente que cree que somos esclavos que pagamos impuestos", sostuvo respecto a las políticas actuales y lamentó que el gobierno encabezado por Alberto Fernández comenzara a "desandar las cosas" que hizo en su mandato.

Macri se refirió en duros términos al gobierno, afirmó que, en realidad, es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "quien gobierna", ya que el jefe de Estado, Alberto Fernández, "nunca tuvo la autoridad".

"Alberto (Fernández) se contradice en el mismo día. Hablar todos los días sin rigor científico y sin apego a la verdad ha destruido el valor de la palabra presidencial", criticó.

El exmandatario también tuvo oportunidad de devolver el golpe por las chicanas de campaña al decir que "hoy, lejos de haber asado, hay polenta" y remarcó que el país vive hoy día el menor consumo de carne en 100 años.

"No hay viento que alcance para el que no sabe para dónde quiere ir", apuntó sobre la crisis económica que vive el país pese a los altos precios de los commodities. Calculó que en su gobierno, por la sequía, contó con un aporte de U$S 22 mil millones menor.

El Cronista