Macri, su euforia por una obra en Buenos Aires y un "sorry" para Cristina

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, se emocionó al hablar en el acto de cierre de campaña de los candidatos del frente Juntos por el Cambio para las elecciones primarias que se realizarán el próximo domingo 11 de agosto. En el video publicado por Clarín se ve a Macri agradecer a militantes y dirigentes por el "apoyo" y el "esfuerzo" y recordó una anécdota de cuando recién había asumido como Jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires.

En un momento de su discurso, Macri preguntó si alguno de los presentes era de la zona de Juan B. Justo, una avenida que atraviesa los barrios porteños Floresta, Villa Crespo y Palermo. Varios espectadores levantaron la mano y el mandatario prosiguió con su relato: "¡Lo que era cuando llovía toda esa zona! ¿Y quién fue el que llegó (hasta allí) como jefe de gobierno contento?", dijo y ocasionó la risa de todos cuando agregó: "Todavía no teníamos los globos". "La primera semana, ¿qué pasó? La lluvia, tremenda. Vinieron los botes", siguió.

El presidente continuó contando la anécdota: "Me llevan a una conferencia de prensa, mi gran equipo. Y los periodistas, como tienen que ser, implacables, me dicen ‘¿qué va a pasar con esto?’". Allí el mandatario contó que les respondió que estaban "con la obra que hace 40 años no se hace y que a nadie le interesa porque está bajo tierra".

Los periodistas le repreguntaron qué iba a pasar al año siguiente, a lo que Macri respondió, que estaban proyectando la obra pero que el proceso licitatorio y los trabajos llevaban tiempo. Y luego continuó a los gritos y sacudiendo sus brazos. "Y entonces les dije: 'Basta, el año que viene se va a volver a inundar; dentro de dos, se va a volver a inundar; dentro de tres, se va a volver a inundar; ¡y en el cuarto, no se inunda más, no se inunda más, carajo! ¡No se inunda más!'". remató.

El grito y la euforia con la que contó el final del relato provocó la ovación de los concurrentes que coreaban "para Mauricio, la reelección" y "sí se puede". Mientras se escuchaban los gritos de las personas el presidente se emocionó, recuperó la palabra, pidió disculpas y agregó: "Quiero decirles sorry por el carajo, me fui un poquito".

La palabra en inglés sorry, que significa lo siento, fue usada recientemente por la precandidata a vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández, cuando criticó la gestión de Macri y comparó la situación de Argentina con la de Venezuela: "Sorry, hoy con la comida estamos igual que Venezuela".