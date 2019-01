Intendencia de Maldonado intenta que Uber cumpla con las normas

La Intendencia de Maldonado convocó para el próximo viernes a las autoridades de la plataforma de transporte de pasajeros Uber para tratar el decreto que rige desde hace un mes en el departamento y que establece una serie de exigencias para las aplicaciones de este tipo, afirmó a El Observador el director de Tránsito y Transporte de la comuna, Juan Pígola.

En el encuentro estarán presentes representantes de la empresa estadounidense, así como personal de la división de asuntos legales de la Intendencia de Maldonado, liderada por el nacionalista Enrique Antía.

La Junta Departamental de Maldonado (JDM) aprobó el pasado 27 de noviembre un decreto que reguló el funcionamiento de las aplicaciones de transporte, denominadas Empresas de Redes de Transporte (ERT), que funcionan dentro del departamento.

El decreto, por el que hasta el 21 de enero se aceptan inscripciones, estableció que para operar las empresas debían adquirir, por cada vehículo, una "oblea digital" válida por un año y con un costo de 2 unidades reajustables, es decir, $2.176.

Además, la comuna de Maldonado está habilitada para limitar el número de vehículos en cada una de las ERT inscritas. El objetivo de la oblea digital, que funciona con un código QR, es que pueda brindar a los inspectores información sobre la vigencia de la habilitación, datos del vehículo y del conductor.

Con el nuevo decreto, los conductores de estas plataformas deben contar con una libreta de conducir categoría "E" y contar con un vehículo "tipo sedán", de cuatro o cinco puertas, de una antigüedad no mayor a los cinco años. La Intendencia de Maldonado también exige que los autos estén empadronados en el departamento.

Los taxistas de Maldonado denunciaron la presencia de conductores de Montevideo que se trasladaron al departamento para hacer la temporada. Taxistas de Punta del Este afirmaron recientemente a El Observador que hay cientos de vehículos con chapas de la capital funcionando como Uber en el balneario. La empresa, por su parte, aseguró a El Observador que hasta el momento informó a sus conductores sobre la nueva normativa que rige en el departamento, pero defendió que su aplicación sea de forma "escalonada".

En los primeros días del año, la división de Tránsito y Transporte de Maldonado retiró 14 matrículas a vehículos que trasladaban pasajeros de forma onerosa.

La carta a Antía del edil Rodrigo Blás

El edil de Maldonado por el Partido Nacional (PN), Rodrigo Blás, envió al intendente Enrique Antía una carta para expresarle su preocupación respecto al incumplimiento por parte de Uber de la normativa departamental. "Hasta la fecha Uber no se ha sometido a lo que es el decreto, más que parcialmente. En especial, a lo que hace a prestar el servicio con autos y chóferes que no estén autorizados ni registrados por la Intendencia de Maldonado", afirmó a El Observador.

Blás, del sector Todos hacia adelante que apoya al precandidato Luis Lacalle Pou, explicó que, según los datos de los propios taxistas de Maldonado, hay entre 300 o 400 vehículos que trabajan para la aplicación estadounidense y que no están empadronados en Maldonado. "La Intendencia de Maldonado tiene 25 vehículos de Uber registrados. Y si usted prende la aplicación en el puerto de Punta del Este a las nueve de la noche, va a ver que hay más de 180 autos disponibles", precisó el edil.

Sin embargo, Blás afirmó que no es "solo el tema de la chapa", ya que además está en cuestión la condición de los autos que trasladan pasajeros. "La ordenanza nueva exige que el auto tenga más o menos las mismas condiciones que el taxi y que el chofer tenga libreta profesional. Acá (en Maldonado) el servicio se está prestando, hoy por hoy, por gente que no sabemos si cumple las condiciones del decreto y por autos que vemos que no cumplen con esas condiciones", concluyó y se mostró expectante por las novedades que puedan surgir después de la reunión del viernes.

El Observador intentó sin éxito contactar a dirigentes de la Asociación Uruguaya de Conductores de Aplicaciones (Acua).