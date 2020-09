Malta y subproductos cárnicos, únicos rubros del agro con exportaciones al alza en agosto

En agosto de 2020 las solicitudes de exportación, incluyendo zonas francas, mostraron una caída interanual de 18,3%, al situarse en US$ 702 millones.

Esta reducción se explica principalmente por menores exportaciones de carne bovina (-22,7%), celulosa (-27,6%) y soja (-14%), al tiempo que las ventas al exterior de malta (+10.2%) y subproductos cárnicos (+6,2%) incidieron positivamente en la variación mensual.

En el acumulado del año, las exportaciones totalizaron US$ 5.140 millones, 17% menos respecto a lo exportado en los primeros ocho meses de 2019.

En ese caso, celulosa, carne y soja fueron los productos de mayor incidencia negativa, al tiempo que el arroz sigue siendo el producto de mayor incidencia positiva.

Rubro a rubro

La carne bovina incidió negativamente en las exportaciones de agosto de 2020, aunque se situó como el principal producto de exportación del mes. Las ventas externas de carne bovina totalizaron US$ 123 millones, cayendo 23% frente al mismo mes de un año atrás. En el acumulado enero-agosto de 2020 las exportaciones de carne bovina se ubicaron en US$ 986 millones, pautando una contracción de 15% en relación al mismo lapso de 2019. El principal destino de exportación fue China con US$ 45 millones con una caída de 52% interanual. Por otro lado, aumentaron las ventas a otros destinos como Países Bajos y Estados Unidos.

Las exportaciones de soja se situaron en US$ 120 millones, cayendo sensiblemente en la comparación interanual. En particular, este valor es 14% inferior al registro de agosto de 2019, y cabe mencionar que este guarismo había sido particularmente alto en 2019. Las menores ventas de soja se explicaron por menores volúmenes exportados, ya que los precios aumentaron levemente en la comparación interanual. En el acumulado del año, las exportaciones de soja se situaron en US$ 616 millones, pautando un descenso interanual de 19%. La soja se situó como el segundo producto de exportación del mes.

La celulosa fue el tercer producto más exportado del mes, aunque también incidió negativamente en las exportaciones de agosto 2020. Las ventas externas de celulosa totalizaron US$ 93 millones, cayendo 28% interanual. En el acumulado del año, las exportaciones de celulosa se ubicaron en US$ 745 millones, representando una disminución de 32% en relación al mismo lapso de 2019.

Por su parte, las ventas al exterior de productos lácteos presentaron un descenso interanual de 18% y se situaron en US$ 53 millones en agosto 2020. En los primeros ocho meses del año las exportaciones de productos lácteos se redujeron 3% en la comparación interanual y totalizaron US$ 392 millones. Las exportaciones hacia Argelia disminuyeron 76% en comparación con agosto 2019, impulsada fundamentalmente por la caída de las ventas de leche. Sin embargo, crecieron las ventas hacia Brasil totalizando US$ 21 millones. El principal producto exportado fue leche, margarina y requesón.

Otros productos que mostraron importantes caídas interanuales fueron el cuero y la lana, que se redujeron 65% y 62% respectivamente. Las ventas al exterior de autopartes y de arroz también se redujeron en el mes de agosto.

Por su parte, la malta, el trigo y los subproductos cárnicos fueron los productos que más impulsaron las exportaciones. Las ventas al exterior de trigo totalizaron US$ 4 millones, monto ampliamente mayor al exportado en agosto 2019. Por su parte, en el acumulado enero-agosto 2020 las exportaciones de trigo cayeron 25% con respecto al acumulado 2019.

Las ventas al exterior de malta totalizaron US$ 18 millones, monto 10% mayor comparado con agosto 2019. En el acumulado enero-agosto 2020 las exportaciones se situaron en US$ 107 millones. Los subproductos cárnicos también incidieron positivamente en las exportaciones del mes y representaron US$ 26 millones, monto 6% mayor en la comparación interanual.

Por destino

Al analizar las exportaciones por destino1, se observa que las exportaciones hacia China se redujeron 9% en agosto al situarse en US$ 153 millones. De todos modos, China continuó liderando el ranking de destinos de exportación, con un 31% del total exportado. Este descenso se explica fundamentalmente por menores ventas de carne bovina y sub productos cárnicos que cayeron 52% y 35% respectivamente en la comparación interanual. En contraposición, las ventas al país asiático de soja, leche con adición de azúcar y carne ovina crecieron sustancialmente en el mismo lapso.

Las ventas hacia Brasil (segundo mercado en el ranking) aumentaron 6% en agosto de este año, ubicándose en US$ 89 millones. Este comportamiento se dio gracias al aumento de las ventas de algunos productos como el arroz y los productos lácteos (sobre todo leche, quesos y manteca). Por su parte, cayeron las ventas de partes y accesorios de vehículos.

Estados Unidos fue el tercer destino de exportación en agosto. En particular, las ventas hacia ese país crecieron 30% con respecto al mismo mes del año anterior, situándose en US$ 38 millones. En particular, crecieron las ventas de carne bovina tanto fresca como refrigerada y subproductos cárnicos, como también las ventas de productos como madera.

Dentro de las exportaciones a la Unión Europea, Países Bajos2 fue el principal destino ubicándose en US$ 34 millones. Las exportaciones aumentaron 8% con respecto al mismo mes del año anterior, lo que se explica en gran medida mayores ventas de carne bovina y frutos cítricos. Por su parte, cayeron las ventas a Argelia y México, principalmente de productos lácteos como también las exportaciones de madera y arroz en el caso de México.