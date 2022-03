Mandarine: Denuncian golpiza de patovicas a una madre; dueño del local lo niega

La socióloga y profesora titular grado 5 de la Facultad de Ciencias Sociales Ana Laura Rivoir denunció haber sido golpeada por guardias de seguridad del boliche Mandarine Club, en el Prado, cuando se dirigía a hacer un reclamo por el presunto maltrato que recibió su hijo en el establecimiento.

La docente fue camino a buscar la cédula extraviada de su hijo y recriminó al personal de seguridad por la situación que este le había relatado horas antes. Según indica un comunicado en nombre de su familia, al joven y a sus amigos les prohibieron ingresar al baile, "además de haberlos maltratado verbalmente", por lo que la mujer, indignada, se dirigió hasta el local a pedir explicaciones.

"La respuesta de las personas que controlaban el ingreso fue negarle el paso y no remitirla al responsable del local, como lo solicitaba. A pesar de ello, Ana Laura ingresó al local y al no encontrar a una persona que se hiciera responsable decide retirarse y es abordada por las personas que controlaban el ingreso. Allí es que cae al suelo pegándose en la frente, nariz y ojos. Ella no recuerda el hecho inmediatamente anterior que le originó la caída, pero otras personas que estaban presentes señalan que la sujetaron de las manos provocándole una caída indefensa. Las lesiones recibidas son consistentes con una caída de este tipo", explica el mensaje.

Ante la demora de su madre, el joven decidió entrar al local bailable a corroborar lo que estaba sucediendo: "Bruno ingresa al local y les increpa a las personas que estaban rodeando a Ana lastimada y sangrando sin brindarle atención. Allí los patovicas empujan y sacan del cuello a Bruno que se retira junto a Ana Laura del lugar", detalla.

Fuentes del Ministerio del Interior informaron a El Observador que la mujer se negó a ser trasladada por la policía para ser atendida. Luego, realizó la denuncia en la seccional séptima de Montevideo.

"Esperamos que la investigación llegue a un resultado concluyente para que no se repitan situaciones de violencia con la pasividad o complicidad policial. Sí, es necesario reflexionar sobre la forma en que nos estamos tratando y cómo no nos estamos cuidando entre las personas que vivimos en esta misma sociedad. No puede ser que un momento que tiene que ser de diversión y alegría se transforme en otro de angustia, odio y violencia", agrega el comunicado.

El socio y director de Mandarine, Nicolás García, negó la versión de la familia y expresó a El País que presentó videos de las cámaras de seguridad a la policía. "Hay más de 20 testigos de lo ocurrido", sentenció.

Por su parte, la Universidad de la República expresó su apoyo a Rivoir y se solidarizó con su familia al tiempo que repudió las agresiones denunciadas. "La Universidad de la República expresa su solidaridad con Ana Rivoir y su familia, rechaza las agresiones recibidas e invita a la reflexión ante el clima de violencia vigente. A su vez, espera la rápida actuación de la Justicia en este caso particular y llama a todos los actores políticos, institucionales y de la sociedad civil organizada a reflexionar y comprometerse con la paz, condición necesaria de la vida en una sociedad democrática", concluyó.