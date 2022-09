Manini dijo que no conocía el plan de Interior y Heber lo invitó a explicarle "todos los detalles"

El senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, contó que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, lo llamó y lo invitó a explicarle "todos los detalles" sobre el plan de seguridad de la cartera. A principios de semana, el legislador había declarado en Informativo Sarandí (Radio Sarandí): "Yo no conozco el plan, pero indudablemente uno no puede decir que está dando buenos resultados".

"Él me llamó y me invitó a explicarme bien todos los detalles del plan y vamos a acceder a eso, a estar por dentro de qué es lo que se prevé hacer", explicó este jueves Manini Ríos en Doble Click (Radio Del Sol).

"Más allá del plan en sí, a veces los planes son muy lindos, y la realidad es otra- es claro que los resultados hasta el día de hoy no son los mejores. Entonces hay que ver. Capaz que el plan requiere de cierto tiempo", añadió.

"Yo siempre soy de dar carta de crédito. Darle tiempo para que las cosas que se procesan tengan el resultado que se requiere. Pero indudablemente que en estos últimos días, estas últimas semanas ha habido una escalada de violencia que a todos nos preocupa y vamos a tratar de ser colaborativos y no críticos del tema”, aseguró.

Para el senador "hay que hacer cambios". "Es claro que si hacemos lo mismo las cosas van a seguir siendo iguales", explicó.

Justamente, en las últimas horas hubo movimientos en jerarcas del Ministerio del Interior, tanto en la cúpula de la administración como en mandos medios de la policía. El subjefe de Montevideo, Atilio Rodríguez, y el jefe de la Zona 3, Germán Suárez, serán trasladados a San José, donde se desempeñarán como jefe y subjefe de Policía de ese departamento respectivamente. En consecuencia, se generaron varios movimientos hacia abajo en los altos mandos de la Jefatura de Montevideo.

Por otro lado, este miércoles el director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Luis Calabria, renunció a su puesto, después de que trascendiera que tuvo una consulta de oftalmólogo en el Hospital Policial. La información dejó mal parado al gobierno en medio de sus cuestionamientos hacia Charles Carrera —quien tuviera el puesto de Calabria en tiempos frenteamplistas— por presuntas irregularidades en la utilización del Hospital Policial.

De todas formas, Manini Ríos sostuvo que para combatir la situación de seguridad tienen que haber cambios en las estrategias y en los procedimientos, "más allá de cambios en las personas", y volvió a pedir mayor presencia de los policías "cerca de los vecinos". "Las comisarías de barrio estaban y están prácticamente vacías a determinadas horas", aseguró.

El líder de Cabildo Abierto fue consultado sobre las cifra de homicidios en el pasado mes de agosto. La oposición había contado 41 asesinatos, pero Heber contestó que en realidad ocurrieron 31 muertes violentas. Sin embargo, un relevamiento realizado por El Observador contó 32 homicidios hasta el momento en el que habló el ministro. Luego se sumaron otros tres para llegar a 35 en agosto.

"Es comparar malo con horrible", opinó Manini. "Honestamente no cambia la esencia. 32, 25, 20 es malo, es malísimo. Es lo que hay que cambiar", añadió.

"Me voy a hacer eco de las palabras del propio presidente de la República: "No estoy conforme con los resultados". Lo que está ocurriendo no es aceptable por los uruguayos. Los uruguayos merecemos vivir en mejores condiciones", sentenció.