Manini: Radío debería ser "removido" si no cumple con la campaña informativa que exige la ley de marihuana

El senador de la República y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, volvió a referirse a la ley que regula la marihuana con fines recreativos y le exigió al secretario Nacional de Drogas, Daniel Radío, que realice una campaña informativa para comunicar los "daños" que causa. "La ley que habilita la marihuana recreativa exige una campaña informativa, yo esto lo he hablado con Radío y me dijo que él no cree en las campañas. Yo creo que un joven antes de dar su primera pitada tiene que saber el daño que le va a ocasionar", dijo en declaraciones a el programa Quién es Quién de Diamante FM.

Además, Manini aseguró que Radío debería ser removido de su cargo si no cumple con la campaña que exige la ley. "Uno que no cumple la ley es responsable. Tiene que tener responsabilidades. Tendría que removerlo si no cumple con las leyes", reiteró.

El senador sostuvo que Cabildo Abierto realizó un pedido de informes para ver en que situación está la campaña informativa. "Capaz están contratando a una estrella de Hollywood y se está demorando", ironizó.

En mayo, Radío y Manini ya habían protagonizado un cruce por este tema durante una comparecencia del secretario Nacional de Drogas al Parlamento. En aquel entonces, el líder de Cabildo Abierto reclamó una campaña similar a la que se desarrolló en torno al tabaco. "Uno compra una cajilla y le muestran fotos horrorosas", ilustró. También pidió una campaña educativa en medios, escuelas y liceos para tratar de disuadir sobre el uso de drogas.

"Como la del tabaco seguro que no", le respondió Radío, que "confesó" que nunca compartió las políticas antitabaco y adjudicó la baja en el consumo a un cambio cultural a nivel mundial más que a las acciones públicas. "Las campañas deben ser informativas, no atemorizantes", expresó. "Dudo de su eficacia porque, en realidad, están más destinadas a quienes están más preocupados por el consumo que para los usuarios de drogas", había asegurado.

El "No" al juicio político a Cosse y las elecciones en Brasil

El pedido de juicio político a la intendenta Carolina Cosse, promovido por los ediles de la oposición en Montevideo, ingresará en los próximos días a la comisión de Constitución y Legislación del Senado, pero tiene pocas posibilidades de aprobarse dado que no llegan a los votos necesarios (21). En ese sentido, Manini ya se pronunció y aseguró que la bancada de Cabildo no lo votará. "Tiene que ser por una falta realmente gravísima, un robo o un acto de corrupción. Es cierto que no está cumpliendo con lo que tiene que hacer. Pero creemos que hay determinadas medidas para las cosas. Uno no puede matar un mosquito con un cañonazo. Acá se esta exagerando", sostuvo. Tal como adelantó El Observador, este tema va a generar divisiones en la coalición en el Senado.

Con respecto a las elecciones en Brasil que se darán este domingo, dijo que si pudiera votar lo haría por el actual presidente, Jair Bolsonaro aunque aseguró que la política de Brasil, con respecto a Uruguay, "no va a cambiar" gane quien gane. "Brasil tiene una seriedad institucional que hace casi intrascendente quien sea que está ocupando el Palacio de Planalto", añadió.