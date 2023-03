Manini Ríos advierte que espera "no se convoque" a votar reforma jubilatoria pues "no van a estar los votos"

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, advirtió que espera que este viernes no se convoque a votar la reforma jubilatoria en la comisión especial que estudia el proyecto, pues "no van a estar los votos" de su partido para aprobarla.

La coalición atraviesa horas decisivas sobre el futuro de la reforma de la seguridad social, uno de los buques insignias del gobierno de Luis Lacalle Pou, que con los reparos de Cabildo Abierto y las exigencias respecto a avanzar en otros temas, podría naufragar.

El senador Manini fue entrevistado en En Perspectiva y aseguró que su partido no está dispuesto a votar este viernes ningún artículo de la reforma jubilatoria, algo que podría tensar aún más la interna de la coalición, ya que vence el plazo que se había fijado la comisión especial que analiza el tema para aprobar el proyecto.

"Ya dijimos que hoy no estamos dispuestos a votar (...) Vamos a dar la respuesta definitiva para todo el resto del documento, del proyecto, en estos próximos días, lunes o martes. Esa respuesta definitiva podrá ir desde no votar el proyecto a no votar aquellos puntos (artículos) en los que tenemos diferencias", advirtió el líder de los cabildantes.

"La idea nuestra es que hoy no se empiece a votar. Si se va por ese camino, no estarán los votos de Cabildo", aseguró.

El miércoles Cabildo Abierto promovió y logró aprobar, con el apoyo del Frente Amplio (FA), una moción para pedir una prórroga de 30 días en la discusión de la reforma jubilatoria en la comisión especial de Diputados, algo que no compartió el resto del oficialismo.

"La prórroga da un mes más para llegar a los acuerdos. Si hoy no hay acuerdo y se termina el plazo de la comisión, se entierra el tema. Un mes más a esta altura del partido no cambia para nada la ecuación", explicó Manini en la entrevista de este viernes.

Y criticó que haya "gente que se horroriza" cuando Cabildo Abierto vota "con el Frente Amplio", pero que no reacciona igual cuando el Partido Nacional y el Frente Amplio votaron "la extensión de la concesión de los aeropuertos por 50 años".

"O no se horrorizaron cuando el Partido Nacional junto con el Frente Amplio rebotaron la ley de reestructura de deuda. Eso no horroriza", ironizó el senador.