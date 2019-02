Marcelo Méndez: “Necesitamos tiempo para inculcar la idea”

El entrenador de Danubio, Marcelo Méndez, habló de todo con Referí.

¿Qué le generó llegar a Danubio, un club que sale a pelear los campeonatos?

Hace poco tiempo que dirijo y ya estar a cargo de la parte deportiva de Danubio es un paso muy bueno para la carrera de todo el cuerpo técnico porque somos un cuerpo técnico joven. Es muy importante y estamos con mucha ilusión de lo que es el proyecto deportivo del club.

Hace mención a un proyecto deportivo del club, ¿en qué consiste?

Volver a las raíces, a lo que fue Danubio en la historia, jugar con un plantel principal donde el 80% o 90% sean jugadores del club, que vengan de las inferiores. Y pasa por eso, darle prioridad al jugador de la casa y no traer tanto de afuera porque el momento económico que se vive, como en gran parte de los clubes, es crítico y necesita de formar jugadores, darles minutos en primera para venderlos y seguir subsistiendo.

El hecho de darle prioridad a los jóvenes lo debe haber llevado a mirar abajo. ¿Qué encontró en las formativas?

Llegamos con cierta información sobre todo de la Tercera, que estaba jugando las finales y jugadores del plantel principal que no tuvieron minutos. A algunos los conocíamos, otros no, así que haber empezado los trabajos el 26 de diciembre nos sirvió. Encontramos un grupo joven, con muchas ganas pero en algunos puestos falta experiencia, cosa que es normal, y no queremos apurar los procesos. Sabemos que hay buenos jugadores pero no están para jugar en Primera todavía. Hay que buscar el bien del club y del jugador, entonces cuando llegue el momento que los veamos bien, ahí sí los pondremos para no exponerlos.

¿Qué le dijeron del club? ¿Sabe que al técnico que llega de afuera lo miran de reojo?

Me hablaron del juego. Que el hincha es muy exigente, si bien como todo hincha le gusta ganar pero le gusta ganar de una determinada forma, que el equipo proponga, que vaya al frente, sea protagonista. Mi idea pasa por eso y estamos trabajando para llevarla adelante que fue lo que hicimos en Progreso y me hizo llegar a Danubio.

Usted en Progreso era un hombre de la casa y pudo jugar de determinada manera…

Sí, sí. Nosotros no llegamos a Danubio por ser campeones sino que llegamos por la idea futbolística que llevamos a cabo en Progreso para la cual necesitamos de ciertos jugadores que creemos tenerlos en Danubio, por eso me motiva inculcar la idea. Esto no se logra de un día para el otro; estuve dos años y medio en Progreso. Necesitamos tiempo para inculcarla, cosa que no tenemos ahora. No va a ser una excusa.

Ese es todo un tema, el tiempo. ¿No teme que si las cosas no salen de entradas se cuestione la tarea?

Miedo no. Es una realidad el hincha se tiene que adaptar como nosotros al momento que vive el club. Quizás el hincha está acostumbrado a pelear campeonatos. Hoy va a ser difícil, realmente. No quiero endulzarle las orejas a nadie. Es la realidad, por cómo está el club, llegar a pelar el campeonato. Tenemos la idea y trabajos para buscar lo mejor, pero no podemos esconder la realidad y ser hipócritas de decir que el campeonato es nuestro objetivo.