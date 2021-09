Marido de Valeria Bagnasco cree que pudo haberse ido, policía se enfoca en que cambió su rutina

Sonó el despertador cerca de las 7:30 de la mañana de este lunes. Andrés Badell, el marido de Valeria Bagnasco se despertó, pero fue ella la primera en levantarse. No la vio irse porque se quedó durmiendo, ya que entraba a trabajar más tarde, contó Badell a El Observador.

Supuestamente iba trabajar como todos los días en la Facultad de Ciencias, pero en vez de tomarse el ómnibus 113 -que según su marido era el que utilizaba- se tomó el 174 con destino a Punta Carretas.

Sobre las 12 del mediodía, la directora de la sección en la que trabaja Bagnasco llamó por teléfono a Badell preocupado porque no había llegado. Enseguida salió de su trabajo para ir a hacer la denuncia Creyeron que algo le había pasado camino a la facultad.

Los llamados tanto de sus compañeras de trabajo como de su marido fueron inútiles. El teléfono parecía estar apagado. Casi 24 horas después Badell lo encontró en modo avión en el cajón del escritorio.

"Estuvimos en vueltas de la denuncia y llegué a mi casa a las 3:30 de la mañana. Me quedé dando unas vueltas. Después me fui a acostar y cuando me levanto porque me llama un familiar, que quería unas prendas para llevar a (Marcelo) Aquistapace, estoy levantado y sobre las 7 y pico empiezo a sentir una vibración. Cuando abro el cajón del escritorio de la computadora estaba el celular ahí. Estaba en modo avión: las llamadas no entraban, los mensajes no entraban, el WhatsApp no entraba, pero la alarma sí", relató el marido.

Pasado un díau medio su marido cree que "se pudo haber haber ido". "Al día de hoy, a esta hora, cualquier posibilidad... No creo que sean las mejores posibilidades. Creo que ella estaba estresada por algo o acumuló estrés por algo y se fue".

La investigación policial se orienta en dirección de que su intención ese día no era ir a trabajar y se focalizan en averiguar por qué modificó su rutina.

Bagnasco es madre de tres hijos.

Descoordinación policial

Badell lamentó las "horas perdidas" el día de la desaparición. Según relató, hizo la denuncia en la seccional más cercana a su trabajo a las 12:45, pero le dijeron que debían dar cuenta a la Seccional 15 que es la correspondiente a la zona en la que Bagnasco desapareció.

Además, sus compañeras de la Facultad de Ciencias realizaron otra denuncia independiente en esa seccional. Sobre las 9 de la noche de ese lunes, llamaron a Badell para que ampliara la denuncia en la Seccional 15, pero por la denuncia que hicieron las compañeras de trabajo de su esposa. No habían recibido la notificación de la denuncia que él había hecho al mediodía en la otra sede.