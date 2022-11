Mario Saralegui dio su once para el partido de Uruguay vs Portugal

El entrenador Mario Saralegui opinó que para el partido frente a Portugal, Uruguay debe adoptar una postura defensiva y jugar al contragolpe. "Básicamente, lo que ha hecho el uruguayo siempre. O esperarlo en tres cuartas cancha, mitad de cancha, no me parece un partido de Uruguay para ir a presionar arriba. En Las cosas en su sitio, Saralegui se animó a dar su once, "de atrevido".

El entrenador dijo que jugaría "con un solo punta" y cuatro defensas. "Valverde por derecha, como está jugando, Bentancur, Vecino, De La Cruz, pondría a De Arrascaeta y Núñez. Yo haría ese equipo incluso desde el primer partido. Los partidos son largos. Hay tiempo después para poner a algún otro delantero", sostuvo este lunes. Quien dirigiera a Cerro Largo esta última temporada, fue consultado sobre el planteo del técnico Diego Alonso en el primer partido frente a Corea del Sur. "Yo creo que Uruguay no le encontró la vuelta al partido. La idea fue hacer un 4-1-4-1 que no salió, porque en el caso de Darwin Núñez en varias ocasiones quedó prácticamente como un lateral adelantado. Vecino salía adelante junto con Suárez a apretar. Me parece que Uruguay se descoordinó ahí en la mitad de la cancha. Pellistri por el otro lado se dedicó más a seguir al lateral que a atacar. Quedó Suárez muy solo arriba. Y tuvimos muchos problemas en el medio para la recuperación de la pelota, porque tanto Vecino como Valverde no encontraron ese lugar ahí adelante de Bentancur. Entonces ahí tuvimos el problema. Nos ganaron los rebotes", analizó Saralegui. "A pesar de ello, Uruguay fue el que tuvo las chances más claras en el partido", añadió el entrenador. Saralegui señaló también que "el primer partido siempre cuesta" y recordó que otros equipos que en teoría deberían haber ganado el primer partido, no lo hicieron.