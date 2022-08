Marset, homicidios y Carrera: tres perfilismos de Manini Ríos ante la coalición

Desde el comienzo del gobierno de Luis Lacalle Pou, Cabildo Abierto ha sido el partido oficialista que más se ha desmarcado del resto de la coalición. Han sido varias las instancias en las que el partido liderado por el senador Guido Manini Ríos marcó posturas distintas a los de sus socios, ya sea en temas de la gestión de gobierno o discusiones de la agenda política.

Esta semana, Manini Ríos volvió a dar la nota marcando un perfil propio en tres asuntos, con una posición diferente a la del resto del oficialismo: la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, las denuncias contra el frenteamplista Charles Carrera, y la política de seguridad para abatir el aumento de los homicidios.

Desmarque n°1: Marset

En primer lugar, Manini Ríos se apartó de la defensa a ultranza de la actuación del gobierno en el caso Marset. El líder cabildante dijo que Uruguay se equivocó al entregar el pasaporte al narcotraficante y que "no se lo tendrían que haber dado por más ajustado a derecho que esté".

"Seguramente no hubo la coordinación necesaria. Nos deja la sensación que se hizo algo que no se debió haber hecho", aseguró Manini entrevistado por Informativo Sarandí. Aunque descartó "malas intenciones" por parte de los que participaron en el proceso, el senador dijo que lo que sucedió fue "un hecho desgraciado que generó que le dieran un pasaporte a un delincuente".

Desmarque n°2: Carrera

La coalición de gobierno ha cuestionado duramente la decisión del hoy senador frenteamplista Charles Carrera de internar en el Hospital Policial a un civil que quedó en silla de ruedas debido a una bala que presuntamente partió de la casa de un subcomisario de La Paloma.

A raíz del caso, que ya motivó denuncias ante la Justicia, el oficialismo tiene previsto a su vez constituir una comisión investigadora. Pero aunque Cabildo coincide con esa idea, Manini Ríos se encargó de marcar sus discrepancias con cuál debe ser el objeto de las indagaciones.

Mientras que el oficialismo pretende poner el acento en la intervención de Carrera –en su rol de exdirector de Secretaría del Ministerio del Interior–, Manini remarcó que "el tema central" es conocer quiénes fueron los responsables del disparo que dejó parapléjico a una persona, y que "todo lo demás es lateral".

"El tema central es que han pasado diez años del balazo que dejó paralítico a un ciudadano y la investigación no se llevó adelante con la seriedad que debió llevarse adelante. Ese es el tema central. Todo lo demás me parece que es lateral y lleva a desviar la atención al tema central. ¿Por qué no se investigó a fondo?", sostuvo, más allá de abogar por cualquier elemento que aporte "cristalinidad".

“Vamos a ver bien los hechos concretos cómo fueron”, pidió este lunes en conferencia de prensa. Manini sostuvo que “seguramente” existan versiones que defiendan la postura del senador. “Él mismo va a hacernos saber a todos”, agregó.

Manini fue más allá y pidió no "crucificar" a Carrera por adelantado. “Yo soy de los que piensan que no se puede crucificar a alguien por denuncias en seco. Le digo poque a mí me han querido crucificar un par de veces en base a una infamia total, lo han impuesto en la opinión pública incluso, y creo que eso no es bueno”, afirmó. El senador cabildante insistió en la necesidad de otorgarle a su colega las “garantías necesarias” para esa defensa.

La semana pasada el líder de Cabildo le había abierto una “carta de crédito” a Carrera. “No debemos entrar a pegar cuando no tenemos los hechos bien claros. No nos sumamos a la ligera a ningún ataque personal contra nadie”, había dicho el líder cabildante.

Desmarque n°3: Homicidios

En tercer lugar, Manini Ríos volvió a plantear esta semana sus reparos con la estrategia de combate al delito y la línea de acción del Ministerio del Interior conducido por Luis Alberto Heber.

Más allá de respaldar en términos generales la gestión y al ministro, el senador fue crítico con los resultados en seguridad y recalcó que no conoce "el plan" anunciado por Heber meses atrás para contener el narcotráfico.

“Yo no conozco el plan, pero indudablemente uno no puede decir que está dando buenos resultados; tal vez necesiten tiempo para ver los efectos de la aplicación de ese plan”, sostuvo en entrevista con Informativo Sarandí.

Manini Ríos se encargó de señalar también que su partido no tiene “responsabilidad en las reparticiones que están actuando” en el tema. “Lo único que hemos sido informados es que lo que se busca es una coordinación más aceitada a todos los niveles. Cabildo tiene determinadas responsabilidades en el gobierno y otras no: en el Ministerio del Interior Cabildo Abierto no tiene representantes. Uno confía en que quienes están al frente están haciendo las cosas lo mejor posible”, argumentó el cabildante, quien agregó que en su partido tienen algunas “discrepancias" con la política de seguridad y que han manifestado "desde el primer día”.

Entre ellas, mencionó la necesidad de una "mayor presencia policial" en los barrios y un rol más iportantes de las comisarías.