Marset reapareció en un video: "Si hablo, la política de Bolivia se va a la mierda"

Marset se mostró a cara descubierta y sostuvo que se fue de Bolivia "hace rato" y que está "lejos".

"Entregarme no es una opción y que me capture la Policía boliviana tampoco es opción. Soy bastante inteligente para ustedes, para no decir que son muy burros. Uno (no) subestima a la Policía pero a la boliviana sí", expresó según recogió Subrayado.

"Se les complica"

En el video le habló directamente a las autoridades bolivianas y mencionó: "Ustedes saben que si abro mi boquita se les complica".

"Están hablando de mí, de un secuestro que no existe, alterados buscándome por cielo y tierra porque tengo mucha información. Y, la verdad, si hablo, la política de Bolivia se va a la mierda. Pero a mí no me importa eso. No se preocupen, no voy a hablar, pero les pido encarecidamente que liberen a las personas inocentes que tienen procesadas", resaltó.