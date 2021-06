Martín Rodríguez y el reto de sustituir a Rochet, el arquero que intimida rivales

El nuevo arquero tricolor, Martín Rodríguez, prepara los guantes para su debut en Nacional que puede concretarse este miércoles, cuando los tricolores reciban a Cerro Largo en el Gran Parque Central (hora 20:30), en el partido atrasado y correspondiente a la primera fecha del Apertura.

El golero estuvo por primera vez en el banco de suplentes de los albos el domingo, en el triunfo por 1-0 de su nuevo equipo ante Sud América.

Desde dentro de la cancha tuvo una vista privilegiada para ver la gran actuación de Sergio Rochet, el arquero titular de los tricolores a quien deberá sustituir debido a su convocatoria a la selección uruguaya.

Entre las intervenciones de Rochet hubo una que llamó la atención. En el primer tiempo, luego de una presión alta de la IASA en la que le robaron la pelota a Gabriel Neves, Pablo Olivera quedó mano a mano ante el golero y su remate fue tapado de forma brillante por el arquero.

AUF @Uruguay

Rochet en la selección

El peligro siguió para el arco tricolor, porque el balón derivó para Joaquín Pereyra, quien estaba frente a Rochet y el arco, y también a los zagueros albos que habían regresado a su valla, y en vez de rematar él prefirió abrir para Pablo Mouche, que estaba más abierto y definió suave, a lo que volvió a responder bien el guardameta, esta vez con los pies.

Fueron milésimas de segundo para resolver las que tuvo el delantero que venía de hacer dos goles en dos partidos, con un arco que, es cierto, estaba muy cerrado, pero quedó la sensación de que el jugador buzón quedó bloqueado ante la presencia de Rochet.

Eso también hizo recordar a lo que pasó en el clásico del Intermedio en el Campeón del Siglo, cuando David Terans, habitual ejecutante de los penales de Peñarol, prefirió no patearlo y se lo dejó a Agustín Álvarez Martínez. El tiro, como es recordado, lo tapó el golero, pero en el rebote marcó Ariel Nahuelpan, en una jugada polémica porque hubo invasión en el momento de la ejecución.

"Cuando erré la jugada del pase al medio me dije que me iba a dedicar a defender y dar un pase-gol. Cuando llegó la hora de patear el penal no estaba bien y se lo di a Formiliano y cuando vimos a Álvarez convencido dijimos 'vamos a dárselo a él'. Si no estaba el Cebolla el encargado era yo, pero en ese momento no me sentí con la confianza suficiente y lo más importante es Peñarol por eso opté por otro compañero que se sentía con más confianza", dijo entonces Terans.

@Nacional

Martín Rodríguez, nuevo arquero de Nacional

Sin Rochet, Rodríguez se perfila para cubrir su ausencia. Por ese motivo fue contratado este arquero de 31 años con pasado en Wanderers, Juventud y Racing, y últimamente en el ascenso del fútbol brasileño.

Nacional buscó un golero con experiencia para sustituir a su titular ante la eventual convocatoria para las Eliminatorias, lo que finalmente se concretó, y también ante la posible citación del “Chino” para la Copa América (empieza el 13 de junio en Brasil).

Rodríguez no ataja en Uruguay desde junio de 2019, cuando defendía a Racing. Luego, pasó a Vitoria de Bahía, Operario, ambos de la Serie B brasileña, y Santa Cruz, del Campeonato del Nordeste.

Martín Rodríguez

Tras jugar su último partido en marzo, terminó su contrato con Santa Cruz y volvió a Uruguay, donde entró en los parámetros de arquero que buscaba Nacional, que tenía como principal requisito haber quedado libre al 28 de abril, además de un perfil con experiencia y trayectoria.

El arquero llega a un arco tricolor que solo ha recibido un gol en los últimos cinco partidos -ante Progreso el pasado fin de semana-, con los últimos tres encuentros en cero por Copa Libertadores y el último de este domingo ante la IASA.

Siete jugadores de alta

El lunes en Los Céspedes comenzó con buenas noticias para el entrenador Alejandro Cappuccio: siete de los ocho jugadores con covid-19 recibieron el alta médica y ya están a la orden para volver a entrenar.

Guillermo Centurión, Thiago Vecino, Emiliano Martínez, Mathías Laborda, Maximiliano Cantera y Joaquín Trasante superaron la enfermedad y este lunes retornaron a los entrenamientos junto al resto del plantel en Los Céspedes.

Gonzalo Vega también tuvo el alta médica, pero fue liberado debido a que este lunes fue padre.

Alejandro Cappuccio

El único jugador que sigue en cuarentena es Christian Almeida, quien fue de los últimos jugadores a los que se le confirmó que padecía coronavirus y aún no cumple los 14 días.

También está en sanidad Felipe Carballo, pero por el golpe que recibió en su cabeza el 13 de mayo en el partido ante Atlético Nacional. El futbolista tranaja diferenciado y está en los últimos días de su recuperación.

Luego del gran triunfo de este domingo ante Sud América, Nacional volverá a jugar este miércoles frente a Cerro Largo por el partido pendiente de la primera fecha del Apertura.

Para este juego y el del próximo fin de semana ante Plaza en Colonia, el entrenador no podrá contar con Rochet ni con el lateral izquierdo Camilo Cándido, quienes este lunes se integraron a la selección uruguaya que se prepara para los partidos de Eliminatorias.

En el arco todo indica que debutará Martín Rodríguez y además el DT vuelve a tener a Centurión a la orden.

Nacional

Cappuccio y Recoba

En tanto, en el lateral izquierdo, ante la baja de Cándido la opción que tiene el entrenador es la de colocar a Armando Méndez, como ya lo hizo ante Universidad Católica de Chile, cuando el habitual titular estaba suspendido y el lateral derecho apareció por la otra banda.

Otra opción para más adelante es la de Almeida, para cuando ya esté recuperado. Agustín Oliveros, que era el otro lateral del equipo, fue transferido a Necaxa de México la semana pasada y ya no forma parte del plantel.

Ante Cerro Largo, Nacional irá por su tercer triunfo en el Apertura, lo que le permitirá quedar como único líder tras las tres primeras fechas.