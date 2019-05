Martínez, a empresarios: poner foco en salarios e impuestos es “sinónimo de fracaso”

La palabra “transversalidad” se escuchó 14 veces en los 50 minutos que duró la exposición de Daniel Martínez en el ciclo electoral de la Asociación de Directores de Marketing (ADM). El precandidato del Frente Amplio presentó este miércoles en el Club de Golf sus principales líneas de acción en caso de ser presidente, y puso el acento en los conceptos de gestión que han sido su bandera en su pasaje por diferentes jerarquías.

Habló de “project management”; de “un estado inteligente, eficaz, eficiente y transparente”; de trabajar con “método y sistema”; de “pensar por programas” y “no por unidades ejecutoras”.

Ante un auditorio que, contrario a lo ocurrido con representantes de la oposición, fue poco efusivo –no hubo aplausos hasta que terminó el discurso–, Martínez reivindicó la “solidez y estabilidad” generada por los gobiernos frenteamplistas y si bien admitió que hay “algunas luces de alerta como el déficit fiscal”, dijo que en Uruguay están “todas las condiciones” para dar el “salto de calidad” que promueve su campaña. “Nadie puede negar que a (Mauricio) Macri o (Jair) Bolsonaro les gustaría tener 10% de la estabilidad macroeconómica que tiene nuestro país”, señaló.

Apoyado en diapositivas que mostraban las ideas fuerza de su campaña, Martínez también se adentró en algunas de las temáticas que han marcado la campaña, como el empleo, la austeridad y la carga tributaria, este último un asunto que le generó un ida y vuelta esta semana con el nacionalista Luis Lacalle Pou.

El exintendente dijo que la carga tributaria “es acorde al país” y citó como sustento una gráfica basada en datos de la OCDE y el Banco Mundial que muestra a Uruguay apenas por encima de la curva. “Cuando decimos que la carga tributaria es acorde al país, lo decimos no porque payamos, sino porque es así y está medido”, remarcó.

En ese sentido, Martínez señaló que le “preocupa” que se ponga el foco únicamente en los impuestos, tarifas o salarios y sostuvo que “en algunos sectores eso no es lo más importante para lograr mayor competitividad”.

“A mí me interesa saber hacia dónde voy y qué está pasando en el mundo. A veces me alarma que algunos sectores que tienen para dar un salto tecnológico descomunal para ser más competitivos se quedan en (estos planteos), porque creo que esa cabeza es sinónimo de fracaso. Lo digo con claridad: sinónimo de fracaso”, manifestó.

“Lo entiendo. Sé lo que significan los apuros de una empresa o las angustias de tener que salir a conseguir recursos para pagar un sueldo. Sé lo que es y que hay que atender la urgencia pero sin perder el largo plazo. Como país no estamos por fuera de los parámetros mundiales”, agregó.

El precandidato dijo que con su equipo han “estudiado unos cuantos sectores” y que “hay de lo más variado”. Si bien no quiso adelantar ejemplos particulares, subrayó que no cree que “una medida general o al boleo sea lo correcto”.

Martínez ha subrayado en varias oportunidades que la competitividad no puede valorarse únicamente en función de los costos, y ha planteado la necesidad de enfocarse en otros factores, como la tecnología, la innovación y la productividad. El pasado 20 de marzo, por ejemplo, fue el único representante del oficialismo en un panel de precandidatos en la Expoactiva y allí manejó un discurso similar al de este miércoles. “Les dije que se dejen de hacer tanta insistencia en los impuestos y los salarios y que entiendan que el camino va por la tecnología. Escuché tanto lo del problema de los salarios y de los impuestos, que dije: Bo, explíquenme cómo Holanda e Israel –que son países minúsculos, con muchos más población que nosotros– son exportadores netos de alimentos y ahí se pagan muchos más impuestos y mejores salarios que en Uruguay”, contó en entrevista con El Observador.

Por otra parte, Martínez dijo que "ahora está de moda hablar de austeridad" y criticó por elevación a Lacalle Pou. "¿Por qué hablar de shock? Es un mandato ético de cualquier funcionario público, no un tema de shocks. Le tengo pavor a esas modas porque da la sensación de que es algo publicitario y no se conocen las estructuras internas", argumentó. "No hay soluciones mágicas. Hay método y sistema", subrayó. En línea con su planteo de evitar las "estrellitas" en el gabinete, Martínez agregó que "Uruguay está demasiado acostumbrado a los líderes mágicos que pegan un grito y hay que agachar la cabeza". Eso también "es sinónimo de fracaso", concluyó.

Ocupaciones

El de las ocupaciones es uno de esos temas que saltan como consulta en cada presentación ante empresarios. "¿Va a derogar el decreto que habilita las ocupaciones?", preguntó el periodista Daniel Castro –uno de los moderadores– basado en mensajes de la audiencia.

Martínez respondió que, a su juicio, las ocupaciones son "una medida extrema" y que, por lo tanto, "hay que apuntar a que sea la recontra última medida" en el "eslabón" de un conflicto. Ante la repregunta del periodista, que insistió en si derogaría el decreto vigente, el precandidato contestó: "La negociación lo dirá".