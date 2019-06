Martínez armó un asado con grupos que lo apoyan y su comando definió no hacer olas

Falta menos de un mes para las internas y en el equipo del precandidato Daniel Martínez sabe que es el favorito dentro del Frente Amplio. Ante eso, tanto el postulante como sus principales allegados buscarán transitar los días que quedan hasta la elección evitando, como hasta ahora, los choques con los otros competidores del oficialismo.

Esa fue la principal conclusión a la que llegaron dirigentes de los grupos que apoyan la candidatura de Martínez y que se reunieron el miércoles 26 con el precandidato y sus principales asesores políticos en la sede de su comando que queda sobre la calle Paysandú, en el centro de Montevideo.

La reunión, que fue liderada por Eduardo Fernández y Gerardo Rey, terminó con un asado. Antes de compartir chorizos, carne y refresco, distintos dirigentes hablaron de “plantear ideas” y de completar la campaña rumbo a la interna “sin ofender a nadie”, dijeron a El Observador participantes de la reunión. En tanto, los representantes de los distintos sectores plantearon conformidad con el desarrollo de la campaña, según los informantes.

Uno de los temas analizados fue si el precandidato realizará un acto de cierre o algún tipo de actividad que movilice masas luego del acto que el Frente Amplio prepara para el 22 de junio en Las Piedras con los cuatro precandidatos oficialistas como actividad de cierre de la fuerza política.

En la reunión fue considerado que hacer una actividad luego del cierre oficial del Frente Amplio puede generar molestia en la interna del oficialismo. Uno de los consultados dijo que puede ser considerado “contraproducente”. De todos modos, el tema quedó a resolver y se evalúan alternativas para tener una movilización en los últimos días antes de la veda.

Pese a no tener todavía una definición sobre si hacer o no un acto posterior al orgánico del Frente Amplio, los grupos que apoyan a Martínez sí establecieron no convocar otra actividad para el día anterior y el posterior a la jornada prevista en Las Piedras para concentrar la atención de los militantes y así buscar una mayor convocatoria que permita a la izquierda medir su fuerza.

Que vayan a votar

En el Frente Amplio buscan asegurar la mayor convocatoria posible para ese acto, al tiempo que los principales referentes de la izquierda también comienzan a ver con preocupación la convocatoria a las urnas para el día de las internas.

En la reunión del viernes 31 de mayo de la Mesa Política, la Presidencia del Frente Amplio pidió a los sectores de la coalición de izquierda coordinar las acciones previas a la convocatoria y "llegar con unidad", dijeron a El Observador participantes del encuentro.

En tanto, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, también había pedido semanas atrás en la Mesa Política que las “caras visibles” de los sectores “salgan al territorio” para convocar a los votantes a las urnas, según informó el semanario Búsqueda en su edición del 30 de mayo.

Martínez, por su parte, convocó este fin de semana a "que no falte nadie votando por el Frente Amplio", según dijo el sábado durante una recorrida por ferias de Canelones y Santa Lucía. Y el domingo hizo declaraciones a Canal 12 en la misma línea. “Si bien históricamente el Frente Amplio tiene bajo porcentaje (de votación en las internas), es muy importante ir dando un salto de calidad, de fuerza, que haya un importante respaldo y que sea el preámbulo para el 27 de octubre”, afirmó a Telemundo.

El líder del MPP, José Mujica, habló a los votantes de izquierda este domingo durante un acto en el Cerro. "Les pido que vayan a votar en la interna. Voten a cualquiera de los cuatro. Todos son buenos compañeros, pero los que pueden cambiar la historia son ustedes”, dijo el expresidente. según informó el portal Ecos.