Martínez pone a ministros en el centro de su campaña para transmitir certezas

“Vení Leal, hacete amigo”, grita Mario Bergara mientras posa para la foto junto a Cristina Lustemberg, Lucía Etcheverry y Graciela Villar. Es la una y diez del mediodía y antes de que el presidenciable del Frente Amplio, Daniel Martínez, anuncie públicamente los nombres de tres ministros para un eventual cuarto gobierno de izquierda, los designados se abrazan a la candidata a vicepresidenta y le hacen chistes a Gustavo Leal, confirmado antes que ellos como posible ministro del Interior.

Tal como reclamaban desde el Frente Amplio, Martínez presentó este miércoles en una conferencia de prensa a otros tres referentes en áreas prioritarias: Bergara será su candidato a ministro de Economía, Lustemberg a ministra de Desarrollo Social y Etcheverry a ministra de Vivienda.

El comando oficialista pretende mostrar un equipo ya consolidado de trabajo y de gobierno para confrontar con la coalición opositora que recorre el país con el documento de coalición en sus manos. En el FA quieren explotar también el hecho de que la coalición liderada por Luis Lacalle Pou haya dejado la designación de los ministros para después del balotaje, aunque desde hace tiempo se conoce que Azucena Arbeleche será ministra de Economía, Pablo Bartol de Desarrollo Social y Pablo Da Silveira de Educación.

Diego Battiste

Uno de los puntos con los que machacaron Martínez y sus referentes fue la dificultad de la oposición para sacarse una foto en conjunto. "(Es) una coalición que ni siquiera ha podido sacarse una foto en conjunto. Andan firmando por separado, y lo que en definitiva nos transmite es incertidumbre", aseguró el ingeniero.

El perfil de los tres ministros

Mario Bergara

Fue ministro de Economía entre diciembre de 2013 y marzo de 2015. Integró el equipo económico frenteamplista desde que la izquierda llegó al gobierno y fue presidente del Banco Central. Este año lideró un nuevo espacio político escindido del astorismo. Se presentó como precandidato en las internas, quedando en cuarto lugar, y luego encabezó varias listas al Senado, obteniendo dos bancas en la Cámara Alta y una en la Cámara Baja.

Cristina Lustemberg

Pediatra de profesión, fue la creadora del programa Uruguay Crece Contigo, en la órbita del Mides. En 2015 fue electa diputada por la 711 pero ejerció la primera parte del período como subsecretaria de Salud. A comienzos de 2017 renunció al sector de Raúl Sendic y un año después renunció al MSP para armar su propio sector, al que dio en llamar Participar, Articular, Redoblar (PAR), y por el cual fue electa como diputada el domingo 27 de octubre. En la campaña nacional hizo una alianza con el director de OPP Álvaro García. Es una persona de confianza de Martínez, a tal punto que fue uno de los nombres que manejó el candidato para la vicepresidencia. Tiene como principal preocupación y agenda las políticas de primera infancia. En el tiempo que estuvo en el Parlamento redactó e impulsó el proyecto integral de primera infancia.

Lucía Etcheverry

Integrante del MPP, fue directora nacional de Vivienda entre 2010 y 2016. Actualmente se desempeña como directora en la Intendencia de Canelones. Ya había sido elegida por Martínez como su referente en Vivienda.

Al presentar a sus ministros el principal mensaje que pasó el candidato del oficialismo fue que hay "más de un millón de uruguayos a esta altura del partido que siente miedo de lo que puede pasar con el futuro de este país", ante la perspectiva de que la coalición multicolor que lidera el presidenciable blanco Luis Lacalle Pou se imponga en las elecciones de segunda vuelta el 24 de noviembre.

Al responder a los señalamientos de Lacalle Pou y de otros dirigentes de la oposición de recurrir a argumentos que refieran al "miedo", Martínez dijo: "Lo tomo como una estrategia del líder de la oposición de su sector político para tratar de alguna forma de desacreditar lo que decíamos". Y agregó: "Pero la verdad es que tenemos que decir que es cierto".

Diego Battiste

"Es verdad que estamos preocupadísimos por el futuro del salario ante las incertidumbres que se generan", dijo el exintendente de Montevideo, rodeado por parte de su futuro gabinete si es electo presidente en la conferencia que dio en el hotel Splendor.

Horas antes se había conocido un documento elaborado por el equipo de comunicación del Frente Amplio, en el que se recomendaba a todos los dirigentes del oficialismo que ajustaran el discurso de campaña y se omitieran "las descalificaciones". Se remarcó incluso la necesidad de que los dirigentes entiendan que “el miedo no es la forma”, por lo que los mensajes a partir de ahora deberían ser “sutiles y más propositivos” en el diálogo con potenciales votantes.

El documento, del cual informó la diaria, plantea que el objetivo es apelar a la "humildad" y la empatía" para lograr que quienes no los votaron el 27 de octubre lo hagan ahora y remonten un escenario que de acuerdo a la encuesta divulgada este martes de noche por Equipos –en Subrayado–, no es favorable: mientras que la coalición de la oposición obtendría el 47% de los votos, el Frente Amplio llegaría a 42%.

De todos modos, Martínez también se refirió al "riesgo de la fidelización de las políticas sociales que han sido transformadoras" en el caso de que el Frente Amplio deba abandonar el gobierno, y que también veía "en riesgo lo que ha sido la política del Frente Amplio en donde se han multiplicado de una forma importantísima los recursos" destinados a las intendencias del interior del país, algo que según ha dicho siempre "se ha cumplido siempre en fecha":

"Queremos decirlo claramente. No estamos demonizando a nadie. Somos respetuosos de las personas. Lo he dicho con claridad en particular con quien hoy compite conmigo en este balotaje. Respeto a la persona, no tengo nada que decir sobre sus características humanas. Lo que sí nos preocupa es el enfrentamiento de dos proyectos país y el riesgo que creo no solo sentimos nosotros, sino que sienten, por lo menos a esta altura, más de un millón de uruguayos", reiteró el candidato del partido de gobierno.

Diego Battiste

Cinco años de conflicto

Martínez también sostuvo que, a su juicio, si Lacalle Pou es el nuevo presidente, tendrá un gobierno de conflictos sociales, una opinión similar a la que vertió esta semana la actual vicepresidenta, Lucía Topolansky.

"Lo que (la coalición) nos refuerza es el riesgo de no saber qué va a pasar y que pasemos cinco años de conflicto. Si miramos el pasado, nos asustan", dijo Martínez, quien luego aludió a "lo que ha pasado con sectores ideológicamente cercanos con la oposición en otros países".

El texto del equipo de comunicación del oficialismo recomienda "evitar el recurso fácil de comparar con las situaciones más críticas del pasado porque no siempre son referencias válidas ni creíbles para la población en la situación actual", pero también aconseja "reconocer errores" cometidos durante los gobiernos del Frente Amplio con el objetivo de lograr la empatía con electores que no votaron al oficialismo en octubre.

Esto último fue algo que intentó hacer Martínez: "Nosotros hemos tratado de hacer todo en esta campaña basado en tratar de reconocer los errores cometidos que los hemos explicitados y comprometido a superarlos. Hemos dicho: vamos a trabajar y vamos a lograr solucionar los problemas que hoy mucha gente nos demanda", declaró ante los periodistas.