Martínez relanza su campaña este sábado y busca dejar atrás un mes y medio con errores

El candidato Daniel Martínez relanzará este sábado su campaña con un acto durante la Convención Nacional del Frente Amplio en el que presentará una estética renovada y un nuevo jingle, según dijeron a El Observador fuentes del oficialismo. Además su comando prepara un cambio de slogan para la campaña, aunque aún no fue definido si la modificación conceptual será presentada allí o en los próximos días.

El comando del postulante oficialista buscará generar a partir de este sábado un punto de inflexión en una campaña que acumuló varios errores después de la interna y dejó flancos abiertos puertas adentro de la coalición de izquierdas.

Martínez hablará sobre las 17 horas en el Platense Patín Club luego de que la Convención del Frente Amplio proclame a él y a su candidata a vicepresidenta, Graciela Villar, como la fórmula oficialista. El acto incluirá una nueva canción y cartelería a estrenar que acompañarán a la fórmula oficliasta.

El comando del candidato también prepara un cambio conceptual sobre el slogan "El nuevo impulso" que Martínez utilizó hasta ahora.

En el equipo de Martínez y en el Frente Amplio esperan que el acto de este sábado marque una bisagra en la campaña del candidato y al mismo tiempo empiece a mover el aparato partidario.

La fórmula oficialista ya prepara sus giras por el interior, al tiempo que los sectores trabajan en cerrar el armado de las listas para también meterse de lleno en la campaña.

Martínez presentó esta semana los equipos de referentes del área económica y también de vivienda y de medio ambiente. En tanto, las cuentas oficiales del Frente Amplio en redes sociales mostraron videos del presidenciable bajo el slogan “Martínez trae certezas”, una proclama similar a la utilizada por Tabaré Vázquez en la campaña del 2014.

Fuentes del oficialismo explicaron que esos materiales forman parte de una etapa de transición de la campaña, que este sábado lanzará su nueva estética.

Los informantes dijeron que buscarán disputarle a la oposición el concepto de “cambio”.

Leonardo Carreño

Luego de una campaña previa a las elecciones internas que mostró sintonía entre los precandidatos oficialistas, Martínez tuvo distintos problemas en el Frente Amplio a partir del 30 de junio. Primero con el proceso de armado de la fórmula, luego debió reorganizar su comando, y en la última semana su imagen quedó cuestionada ante la frustrada candidatura a diputado del cantante El Gucci (Gustavo Serafini), algo que le valió críticas de movimientos feministas.

El Gucci anunció el domingo su intención de postularse a Diputados por la lista 890 de Baluarte Progresista. De inmediato, movimientos feministas y distintos sectores del oficialismo advirtieron que en 2018 el artista enfrentó varias acusaciones de abuso sexual, aunque ninguna probada en la Justicia.

En medio de esa polémica, Martínez fue el lunes a la casa de Serafini para pedirle que declinara presentarle. El tema, lejos de cerrarse, tomó más trascendencia cuando el martes durante una entrevista con Telemundo El Gucci dijo que había grabado a Martínez. “Él me dijo que si me bajaba no era por convicción sino porque las mujeres estaban sensibles", relató en esa entrevista.

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, afirmó este jueves que la polémica que generada tras la postulación de fue un "mamarracho mal manejado".

Además, también tuvo errores discursivos, como cuando fue consultado durante una recorrida por el déficit fiscal que alcanzó en junio el 4,8% del Producto Interno Bruto y tuvo una explicación errónea sobre el impacto que tiene el denominado “efecto cincuentones”.