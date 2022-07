Más de 130 mil clientes se inscribieron en el registro No Llame a dos meses de su aplicación

La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) actualizó este lunes los datos de usuarios que se anotaron en el registro No Llame. Según la información oficial, a dos meses de la puesta en marcha del programa ya se inscribieron 130.606 números telefónicos, contando físicos y móviles.

El registro fue puesto en funcionamiento el 30 de abril. Fue creado por el artículo 181 de la Rendición de Cuentas 2020 que entró en vigencia el 1º de enero de este año. Sin embargo, el gobierno tenía un plazo de hasta 120 días para su reglamentación y el presidente Lacalle Pou firmó el decreto el 22 de abril.

La Ursec recordó que el alta o la baja del No Llame debe realizarse por el usuario o titular del servicio a través de su operador de telefonía. La inscripción en el No Llame evita que el usuario reciba llamadas, mensajes de texto y comunicaciones por WhatsApp y Telegram, aunque no evita los correos electrónicos.

Las tres empresas telefónicas (Antel, Claro y Movistar) ofrecen tres maneras de inscribirse en el registro. A través de la página web de cada compañía, de forma presencial o por el SMS 6622.Tras el pedido de anotarse del usuario, la empresa dispone de cinco días para enviar a la Ursec un listado con los números de titulares de servicios que pidieron no recibir llamadas ni mensajes.