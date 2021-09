Más de la mitad de los ingresos por exportaciones se generan desde solo tres departamentos

Allí, entre otras informaciones con base en datos de Uruguay XXI, se indica que en los primeros ocho meses de 2021 las exportaciones de bienes reportaron un ingreso de US$ 6.967 millones, es decir un 35,4% más que en igual lapso de 2020.

A la vez, en agosto de este año ingresaron US$ 999 millones, un 39,7% más que en el octavo mes del año pasado.

En un gran monitor a lo anterior se añade que de las exportaciones concretadas el 32% fue hacia China, el 20% hacia Brasil, el 12% hacia países de la Unión Europea, el 6% hacia Argentina y el 5% hacia Estados Unidos.

También, considerando la procedencia de esas exportaciones de bienes, se establece como dato destacado que en 2020 algo más del 50% tuvo orígenes en los departamentos Montevideo, Canelones y Colonia.

De todo lo exportado el año pasado, el último ejercicio concluido, entre carne, celulosa y soja explican el 42% del ingreso de divisas.

De lo exportado este año, el rubro de mayor peso es carne con US$ 234 millones de los US$ 999, seguido por: celulosa con US$ 127, soja con US$ 110, lácteos con US$ 66 millones y energía eléctrica con US$ 50 millones.