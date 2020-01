Más impactos para consolidar la tendencia bajista de la soja en Chicago

En Chicago se consolidó la corrección negativa en la última semana de enero, cuando se sintió más en los mercados de materias primas el temor por el efecto que puede tener la propagación del brote de corona irus en China. Este factor se sumó a la falta de compras chinas sobre productos agrícolas estadounidenses, luego que ambos países firmaran el 15 de enero la fase uno del acuerdo comercial.

Los futuros de soja anotaron este jueves su octavo descenso consecutivo, tocando valores mínimos ya en prácticamente dos meses. Mientras las compras chinas por soja estadounidense son limitadas, entra la cosecha brasileña con precios competitivos teniendo un dólar que este jueves superó los R$ 4,25.

A nivel local no hay oferta, con valores apenas nominales, que caen ya por debajo de los US$ 310 por tonelada. Las primas se movieron, pero sin compensar el ajuste negativo en Chicago. Las lluvias del miércoles fueron positivas en partes del litoral y del centro-este del país, aunque zonas del sur y suroeste siguen esperando por agua.

Definición en trigo, espera en maíz

En los últimos días se dio una corrección negativa en los contratos de trigo en Chicago, que la semana anterior había llegado a máximos en más de un año y medio. Los fundamentos de oferta y demanda de corto plazo continúan ajustados hasta que no se conozca el estado de los cultivos en el hemisferio norte en los próximos meses.

En el mercado regional los valores continúan firmes, aunque en Argentina se calmó el rally alcista de precios. Los molinos brasileños no tendrán suficiente volumen desde Argentina y van a presionar para que el gobierno elimine total o parcialmente el cobro del 10% del Arancel Externo Común para las importaciones del trigo de fuera del Mercosur.

Los precios para el trigo entregado en puerto se ubican sobre US$ 200 por tonelada, con negocios base acopio algo por arriba de US$ 190 por tonelada. Por ahora no se cierran negocios, con una calidad e inocuidad muy justa de la oferta exportable. En estos días está saliendo el primer barco de trigo por 27.000 toneladas para el norte de África, aunque el foco para conseguir mejores precios es el mercado brasileño.

Lo que sucede en el maíz

En el maíz se nota el distanciamiento entre las puntas vendedoras y compradores, con valores que están significativamente por encima del año pasado cuando se lograron rendimientos récord.

Ahora la productividad del maíz sembrado temprano será menor –por el déficit de lluvias durante diciembre en el suroeste– a lo que se suma un mercado regional muy firme ante la limitada disponibilidad especialmente en Paraguay.