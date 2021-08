Mauricio Larriera: "El tercer gol me dejó un gran sabor de boca"

El técnico de Peñarol, Mauricio Larriera, habló en la noche del miércoles tras la victoria ante Sporting Cristal por 3-1 en Lima por la Copa Sudamericana, y fue muy autocrítico, a la vez que ponderó las virtudes de su equipo en esta importante victoria.

"El resultado es excluyente en el sentimiento que me despierta, lo que me dejó más contento es el aspecto grupal, que los muchachos estuvieron muy bien, iniciamos muy bien, tuvimos que hacer una variante sensible que fue Facundo Torres, lo que me preocupó es que sabiendo que Sporting Cristal maneja muy bien la pelota, nos fuimos tirando demasiado atrás y no cortamos la línea de pases interiores, empezaron a filtrar y nos complicaron. Me disgustó un poco, pero el esfuerzo físico y mental fue tremendo y el tercer gol me dejó gran sabor de boca", dijo el DT carbonero.

El entrenador mirasol agregó: "Facundo (Torres) no es de pedir el cambio y me preocupó. Después, en el vestuario, ya dejó de preocuparme. Al equipo le cambia mucho porque el que entra, normalmente tiene otras características y el plan que teníamos previsto, cambia y al equipo le cuesta un poco para que vuelva a engranar".

Larriera sostuvo que fueron "eficaces, contundentes, y esto se debe al trabajo que venimos haciendo desde hace tiempo en el club y que cada vez se profundiza más y tenemos muchachos con ambición y hambre de gloria".

A su vez, explicó que "el equipo terminó cansado mentalmente por defender mucho tiempo en nuestro campo".

Así lo vio Giovanni González

El lateral derecho aurinegro, Giovanni González, fue el jugador del equipo que compareció en la conferencia de prensa luego del partido ante los peruanos.

Giovanni habló del regreso de la gente a las canchas cuando se vuelvan a ver las caras ante Sporting Cristal el miércoles 18.

Raúl Sifuentes / Pool / AFP

Giovanni González celebra junto al Mota Gargano el tercer gol de Peñarol

"Es algo muy lindo, muy esperado por todos. La hinchada de Peñarol es un jugador más, esperamos a todos con muchas ansias para que nos alienten desde la tribuna", sostuvo el futbolista.

Sobre el partido dijo: "Ellos se nos vinieron arriba en el segundo tiempo y era de esperar. Eso nos costó que llegaran con algunas chances claras y por suerte pudimos liquidar el partido con el gol del Mota (Gargano) y por eso me voy muy contento".

"Vinimos a no especular, a imponer nuestras condiciones, en parte del partido lo logramos, pero hay que saber jugar también con la presión del rival. Nos vamos muy contentos para Uruguay con esta victoria", expresó.