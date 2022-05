Mauricio Larriera: "Estoy frustrado por no haber logrado tampoco clasificar a la Sudamericana"

El director técnico de Peñarol, Mauricio Larriera, habló luego de la victoria 2-1 sobre Colón y de la eliminación hasta de clasificar a la Copa Sudamericana.

“Siento frustración por no haber logrado ese segundo objetivo que es la sudamericana, orgullo por haber dirigido a Peñarol cuando renové contrato. ¿Qué le puedo decir al hincha? Es pasional. Estoy frustrado, pero es una realidad que tiene nuestro fútbol. Me queda una cierta tranquilidad de que fuimos competitivos en la copa, aunque hago mi autocrítica. Estamos sufriendo como sufre el hincha o más. Esto es un juego de caballeros para mí y me duele muchísimo. Les agradezco la entrega a estos muchachos. Tuve el privilegio de estar este año y medio con futbolista de gran jerarquía y siempre rescato es el espíritu amateur del jugador, porque siempre lo ponen delante de lo económico. Me quedo con la amargura de no alcanzar la Sudamericana”, dijo el entrenador carbonero.

"Lo primero que planificamos fue el plan de juego, de no desesperarnos. Pero no salieron las cosas", sostuvo el DT.

Con relación a los incidentes que ocurrieron y que hicieron que el encuentro estuviera suspendido durante 30 minutos, Larriera también habló.

"Tengo entendido que en la ida en Santa Fe, hubo problemas con los hinchas de Peñarol. Ojalá que vayan bajando los decibeles porque la violencia en el fútbol nos hace mucho mal, sobre todo en Sudamérica, aunque sucede en todas partes del mundo. Una lástima. Hay cosas que podemos controlar y otras que no", indicó.

Y añadió: "El fútbol es algo integral y venimos padeciendo la parte ofensiva desde hace bastante tiempo. En lo defensivo estamos muy bien".