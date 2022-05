Mauricio Larriera: "No voy a poner excusas, soy el responsable total de lo que pasa"

El director técnico de Peñarol, Mauricio Larriera, habló luego de una nueva derrota como visitante, esta vez, ante Olimpia de Paraguay 1-0.

"Hay que tratar de ganar los dos partidos que tenemos como locales y mirar para el costado para ver como se dan los otros resultados, pero debemos tener esperanza, si no, no podemos estar en Peñarol. Me voy con la amargura de siempre, y conforme con la entrega de los muchachos", dijo el entrenador mirasol.

Y añadió: "Hay algunos argumentos que prefiero mantenerlos en reserva en dos errores muy puntuales perdimos los partidos ante Colón y Cerro Porteño y en este nivel es muy difícil sacar puntos con esos errores. El partido de hoy fue con una pelota parada. Hacía tiempo que no nos convertían de esa forma".

Respecto a qué le sucede al equipo y por qué se entra en esta crisis, Larriera dijo que "hay argumentos que no son excusas y prefiero mantenerlos para mi crecimiento y hablar con la gente que tengo que hablar"

"Normalmente a este se le llama el sillón de los excusados, yo no voy a poner excusas, soy el responsable total de lo que pasa".

Y agregó: "Estoy orgulloso por la entrega de los muchachos".

Sobre la salida de Walter Gargano expresó que lo conoce "bastante y noté que estaba medio molesto con el aductor. Nunca quiere salir. Decidí que (Cachila) Arias fuera lateral por muchas partes, no es una decisión que tomé apurado, opté por él por diferentes motivos, lo conozco de haberlo tenido en Defensor. Creo que lo hizo bien en ese puesto".

"Como entrenador me duele muchísimo por mis características no lograr puntos fuera de casa. El año pasado se dio. Somos expeditivos, hacemos muchas cosas buenas, pero no alcanza", indicó el DT carbonero.