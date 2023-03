"Me chupa un huevo" y el besito de un compañero: la nota viral de Felucho Rodríguez

El volante uruguayo Felipe Rodríguez se hizo viral por unas explosivas declaraciones que dio días atrás a la prensa peruana en la zona mixta del partido que su equipo, Cusco, le ganó a Academia Cantolao.

Cusco venía de ganarle 1-0 a Alianza Atlético y el 27 de febrero derrotó a Cantolao 3-2 con tres asistencias de Felucho, un zurdo número 10 de 32 años que pasó por Boston River, Cerro, El Tanque Sisley y Defensor Sporting en el medio local para luego emigrar y jugar en Chiapas, Liga de Quito, Godoy Cruz, Bolívar, Alianza Lima, Hapoel Tel Aviv, Aldosivi y Carlos Mannucci, antes de recalar en Cusco.

Cuestionado por el juego del equipo, más allá de los dos resultados consecutivos obtenidos, Rodríguez comenzó sus declaraciones ofuscado por los comentarios de los periodistas que lo abordaron: "Me estás diciendo que no encontramos el resultado y si estoy ansioso y no estoy ansioso, acabamos de ganar de vuelta".

"Tenés que ser más específico con la pregunta", le recriminó Rodríguez.

"Felipe, la gente que vino no se fue satisfecha del estadio", le comentó otro periodista.

"Me chupa un huevo. Yo me voy re contento a mi casa", dijo Rodríguez con una sonrisa.

"¿Cómo sea?", agregó el periodista.

"¿Cómo 'cómo sea'? Es increíble lo que me estás preguntando", dijo Rodríguez con una risa que materializaba a esa altura su indignación.

En ese momento, un compañero pasó por detrás y le dio un cálido beso en la mejilla.

"A mí lo que me sorprende es que vengan a cantarnos ole, ole, ole cuando íbamos perdiendo y después dimos vuelta el partido", dijo Rodríguez que esa tarde le ganó a Gabriel Leyes, autor de uno de los goles del equipo rival.

"¿Eso no te evidencia de que la gente estaba molesta?", le preguntaron.

Y nuevamente Rodríguez recurrió a un exabrupto del lenguaje para contestar: "Me chupa un huevo. Yo me voy contento a mi casa con tres puntos arriba. La gente si no quiere venir que vaya a ver a Garcilazo o Cienciano si les gusta más". Acto seguido dijo "Muchas gracias", se dio media vuelta y se fue.

Después de esos triunfos, Cusco volvió a ganar, 2-1 a Unión Comercio para luego perder 2-0 con Alianza Lima. El equipo está octavo en el torneo peruano a cuatro puntos del líder Real Garcilaso.