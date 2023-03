"Me siento sancionada" y "Carrasco es Montevideo también": vecinos reclaman por aumento "estrepitoso" de la contribución

–¡Vamos! –gritó una vecina de Carrasco

–¡Sí, vamos! ¡vamos! –se sumaron más voces.

La ronda de vecinos aplaudió la propuesta de la alcaldesa del municipio E, Mercedes Ruiz, de "llenar" la explanada de la Intendencia de Montevideo (IMM) para reclamar por el aumento del costo de la contribución inmobiliaria.

"Me siento sancionada", dijo una vecina a El Observador. La mujer señaló que está de acuerdo con la "justicia distributiva", pero que el aumento "excesivo" de la contribución no se ve reflejado ni en Carrasco, ni en otras zonas de la capital.

–No me siento feliz acostándome y sabiendo que hay 300 mil uruguayos que duermen en el barro, en los asentamientos. Pero, si la IMM castiga a los grandes contribuyentes y no vuelca el dinero a los municipios... yo estoy de acuerdo con la justicia distributiva –insistió.

–Es como si le pagara un alquiler de mi casa a la Intendencia –agregó otro vecino, que contó que su contribución aumentó un 28% y que pagará 150 mil pesos por esa tasa.

En el centro del círculo de la reunión de vecinos, en la plaza Lieja en Carrasco, se pararon Ruiz y el edil nacionalista Javier Barrios Bove, que se turnaron para hablar a la ronda de vecinos indignados por la suba de la contribución, la falta de pluviales y de saneamiento en la zona y el remate de tres padrones de áreas verdes por parte de la IMM. Pero, además estaban, mezclados entre los vecinos, la diputada de Cabildo Abierto (CA) Silvana Pérez Bonavita –que explicó que su partido no tiene ediles y que, por lo tanto, ella está trabajando "muy fuerte" en el municipio E– y el diputado nacionalista Álvaro Viviano.

Foto: Leonardo Carreño. Ronda de vecinos en la plaza Lieja, en Carrasco

"Contribución" es la palabra que se escuchó en el murmullo de los grupitos de vecinos que se formaron después de que se disolvió la ronda, porque pese a que los vecinos tienen otros reclamos para la IMM, la suba de la contribución se volvió el principal ahora. Algunos dijeron que el aumento fue de 40%, otros de 50% y las concejalas afirman que en algunos casos se llegó al 60% de incremento.

–No vamos a parar hasta el hueso. Yo he hablado con Guido (en referencia a Pablo Guido, el director de Estudios y Proyectos de Saneamiento de la IMM) y con Javier García (el ministro de Defensa) sobre lo que me está pasando y me dijo: 'tenés mi apoyo, si hay que hablar con algún constitucionalista se irá a hablar y se estudiará' –contó la alcaldesa Ruiz ante la mirada de unos 70 vecinos.

Foto: Leonardo Carreño.

Edil nacionalista Javier Barrios y la alcaldesa Mercedes Ruiz

La alcaldesa siguió:

–Si Zunino (en referencia a Mauricio Zunino, el director de Recursos Financieros de la IMM) no nos da ni corte, hablando mal y pronto, yo propongo ir a la explanada de la Intendencia y hacer ahí una movida... –la frase no terminó porque los vecinos comenzaron a aplaudir la propuesta.

En medio de los aplausos, Ruiz agregó: "Va a ser complicado porque la intendencia cierra a las cuatro de la tarde, muchos sé que están trabajando, pero bueno, el que está trabajando que mande a un representante porque tenemos que tener esa explanada llena, con carteles. Yo me ocuparé de llamar a todos los canales para que estén presentes ese día. A seguir apretando, a no aflojar".

–Carrasco es parte de Montevideo también –respondió una vecina.

El comentario desató el debate sobre que en el reclamo de Carrasco deberían sumarse otras zonas de Montevideo. Por eso un vecino hizo referencia a la situación "en la otra punta" de la capital.

En la edición del semanario Búsqueda de este jueves un vecino de Lezica escribió, en la sección de cartas al director: "Varias veces escribí a los medios quejándome, en representación de más de 300 vecinos, porque la Intendencia de Montevideo no nos soluciona la colocación de saneamiento en la zona denominada Lezica Sur!.

–¡Sumémoslo a ese señor! –dijo un vecino en la ronda. Todos asintieron.

Ruiz se comprometió a hablar con el resto de los alcaldes para que, el día que vayan a la explanada de la intendencia, también acudan vecinos de otras zonas que tienen los mismos reclamos. "Estamos de acuerdo que me voy a tener que comunicar el F y con el CH, porque los otros no me la van a llevar. No se olviden de que los otros alcaldes son todos del Frente Amplio".

Calles inundadas y costos "excesivos"

"Hay vecinos que pasaron de pagar 350 mil a 550 mil pesos de contribución. Es inhumano", dijo la diputada cabildante Pérez Bonavita en conversación con El Observador. Las concejalas vecinales de la zona ocho Daniela Carretero y Daniela Medola se comunicaron con ella y la diputada decidió acompañarlas en el reclamo en la plaza Lieja.

Mientras Carretero y Medola conversaban con El Observador, la diputada escuchó atenta las declaraciones y les sonrió. Carretero afirmó que la suba de la contribución fue "estrepitosa". El concejal vecinal Sebastián Alonso, que se sumó a la conversación, aseguró que la contribución subió entre 30% y 60%. "A nadie le sube el sueldo un 40%, ¿no es cierto?, dijo Alonso, cuando Pérez Bonavita le dio paso a Carretero para que continúe.

Cuando se anunció el aumento, la IMM afirmó que la suba de la contribución por encima de la inflación era para "inmuebles de alto valor". Sin embargo, Medola aseguró que la IMM les respondió que los precios del mercado que se tomaron como base los realizó una consultora externa que, según la concejala vecina, duplicó el valor de los inmuebles. "Hay gente que no puede pagarla. Lo que va a pasar es que esas propiedades se vendan. ¿Y la trama social de la que ellos siempre hablaron?", se preguntó Carretero y Medola respondió: "Quieren transformar a Carrasco en una zona comercial".

A su vez, las concejalas reclamaron que en el precio de la contribución se cobra por pluviales que no existen. En algunas partes de Carrasco, cuando llueve las calles se inundan por falta de pluviales, afirmaron los vecinos. "Hay un sector de Carrasco, que son 800 padrones, que están reclamando a la IMM el saneamiento. Aparte del agua de la lluvia tienen el problema del saneamiento, se les inunda todo", contó Carretero.