Meneses: “Lo que pasó con Fiji lo vamos a usar para que nos ilumine ante Georgia”

Una charla breve. Sabiendo la importancia de lo que pasó, y de reflexionar sobre eso, pero ya enfocados en Georgia el domingo a las 2.15 am (hora uruguaya), porque aún queda el segundo tiempo de ese “shockear al mundo” que se propusieron Los Teros. Esta fue la charla de El Observador con el entrenador en jefe de Los Teros Esteban Meneses.

Hablaban de shockear al mundo, y muchos pensábamos que alcanzaba con hacer un partido parejo con Fiji. ¿Qué tan convencidos estaban?

La frase de shockear al mundo significa mostrar la evolución que Uruguay viene teniendo en el rugby. Desde el juego hasta la estructura como Unión, que permite que los jugadores sigan evolucionando para hacer lo que se hizo. El shockear al mundo es permitirse mostrar esa evolución en un Mundial, compitiendo con equipos tier 1, ser protagonistas. Atrás de eso hay un crecimiento estructural que permite que los jugadores se preparen de la mejor manera. Porque la convicción para cumplir ese objetivo la permite la preparación de estos jugadores. Desde 2018, cuando se clasificó, se empezaron a preparar de forma profesional. Hoy compiten de igual a igual. Obvio que un año y medio no es tanto tiempo, pero la calidad de estos jugadores y su convicción permite que se haya podido ganar ese partido. Uno está convencido de lo que somos capaces porque estamos preparados.

Arrancaron bien pero con errores de manejo que daban scrums a ellos, penales y hacían jugar mucho en campo propio. ¿Cuál fue la clave para ajustar?

El primer tiempo empezamos con algunos errores de manejo en campo propio. Habíamos hablado de no jugar en esa zona, jugar lo más ordenados posibles ante un Fiji que se hace fuerte a partir del juego desordenado. Una estructura ordenada se le iba a hacer más difícil a ellos. Pero los nervios, la ansiedad de los jugadores de probarse, de ver si estaban a la altura, hizo que se cometieran. De todos modos uno veía la convicción de los jugadores cuando se ajustaron al plan de juego y empezaron a ejecutarlo. El partido empezó a jugarse en nuestros términos, que era lo que habíamos planificado. Les costó quebrarnos, tener su juego desordenado, secuencias largas de ataque, que era lo que queríamos evitar, porque nos terminaban desordenado.

¿Que hablaron en el entretiempo?

Hablamos de seguir con ese orden. De no aflojar ni un segundo. Los 40 que quedaban era los que estábamos esperando, lo que habíamos soñado. Estábamos en la situación que queríamos, y había que seguir construyéndolo. No iba a ser fácil, se iban a venir con todo, y fue lo que pasó, pero seguimos cumpliendo nuestro plan. Todo un equipo convencido logró traerlo. Ese convencimiento, producto de la buena preparación física, técnica y mental, hizo que nos quedáramos con el partido. Fue increíble el entretiempo y cómo salieron, con la misma convicción a hacer lo que hacen hace cuatro años: ser auténticos y consecuentes. La entrega que tuvieron fue increíble, pero este equipo ya demostró tener esta entrega. Si uno se propone el sueño de ganarle a Fiji, para cumplirlo y no ser solo un soñador, hay que tener una preparación como la de estos jugadores.

Quedaron a 80 minutos de clasificar al Mundial. Como se hace para enfocar en Georgia?

El partido con Georgia es parte del shockear al mundo que nos propusimos. Lo de Fiji, que realmente fue un shock y una alegría enorme, es algo que lo vamos a utilizar para que nos llene de ánimo, de alegría, de saber que uno está a la altura de las circunstancias. Para que nos ilumine y no nos encandile. A Georgia vamos a llegar con la misma preparación de estos cuatro años, que eso nos respalde para estos durísimos 80 minutos. Nos quedan 80 minutos. Es una final que nos clasifica de forma directa al mundial. Nos sostenemos en el nivel de preparación y de convicción que tienen los jugadores para estos 80 minutos que quedan.