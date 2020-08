Mercado de ganado gordo en busca de un nuevo equilibrio

El mercado ganadero busca su piso. Las lluvias fueron bienvenidas y los valores por el ganado gordo tienden a estabilizarse aunque se mantiene la presión a la baja, con una industria frigorífica que sigue centrada en la faena de ganados de encierros con destino a cuota 481.

Los valores y las entradas son dispares entre plantas. Las cotizaciones se mueven entre US$ 3,30 y llegan a US$ 3,35 por kilo en cuarta balanza por novillos especiales de punta, aunque hay industrias que proponen hasta diez centavos por debajo de este valor.

La oferta de ganados de pasto sigue siendo muy reducida. Los verdeos siguen atrasados. Si bien los días más templados y las lluvias impulsan el rebrote de las pasturas –que venía muy frenado por la falta de precipitaciones– aún “no hay volumen de comida” disponible.

Por la vaca gorda especial completa se proponen entre US$ 3,10 y US$ 3,15 por kilo, con alguna industria que pasa US$ 3,05. En el caso de la vaquillona la demanda es sostenida, principalmente desde el abasto, con valores que van entre los US$ 3,25 y los US$ 3,30.

Las entradas a planta son largas, entre 15 y 20 días.

Los valores son similares a la semana pasada pero se mantiene una intención de baja, señaló Pablo Sánchez, integrante de escritorio Walter Hugo Abelenda Negocios Rurales.

En lo inmediato puede registrarse algún ajuste adicional, y no se ve cercano un repunte de precios, al menos, hasta que no finalice la faena con destino a cuota a comienzos de setiembre, apuntó Sánchez.

Qué pasa con los ovinos

En el caso de los lanares, aparece algo más de oferta y la colocación es fluida. Los valores también tienden a estabilizarse, con negocios que se concretan entorno a US$ 3,38 para el cordero liviano, US$ 3,43 el cordero pesado, US$ 3,33 los borregos, US$ 3,03 los capones y US$ 2,98 las ovejas.

La faena de ovinos mostró un repunte semanal y totalizó 14.259 cabezas, con una participación de 71% de corderos, 14% de capones, 12% de ovejas y 4% borregos.

En el mercado de reposición hay algo más de oferta, con una demanda que hasta hace unos días atrás se mantenía cautelosa por la falta de agua.

El impulso del ganado de corral

Los ganados de encierros son los que vienen impulsando la faena. La semana pasada totalizó 38.527 vacunos, cifra similar a la semana anterior. El volumen de novillos fue de los más altos del año, con 21.478 cabezas. La faena de vaquillonas subió a 7.335 y la faena de vacas totalizó 9.262 cabezas. Alguna planta ha dado licencias y no está operando.

Por el lado de la demanda de carne, China se muestra estable aunque hay presión sobre los precios, con una fuerte competencia de Brasil con valores inferiores a los que pretende Uruguay, señaló un broker consultado. En Europa, explicó, hay mucha cautela en el mercado por temores a que una disparada en los casos de Covid-19 pueda afectar el consumo.

Por lo pronto, el precio de exportación de carne vacuna dio un salto y promedió US$ 4.201 por tonelada en la semana cerrada el 22 de agosto, en pleno periodo de envíos de con destino a Cuota 481. Se trata del mayor valor registrado desde mediados de marzo, de acuerdo a los datos preliminares publicados por el Instituto Nacional de Carnes.

En lo que va del año el valor por tonelada se ubica en US$ 3.854, un 4,4% por encima de los US$ 3.691 logrados en igual periodo hace un año atrás.

Ascenso atípico en carne ovina

En carne ovina se registró un ascenso atípico en el precio semanal de exportación, con un promedio de US$ 5.763 al 22 de agosto, muy superior a los US$ 3.900 de la semana anterior y el segundo registro más alto del año. En lo que va del 2020 la tonelada exportada de carne ovina se ubica en US$ 4.267, 2% por debajo de los US$ 4.353 alcanzados en igual periodo un año atrás.