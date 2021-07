Mercado de granos sigue volátil y la soja Nueva Palmira cayó a US$ 470

El mercado agrícola renovó la apuesta a una buena cosecha en Estados Unidos (EEUU) y dio un escalón a la baja esta semana, principalmente en el comienzo con un ajuste muy fuerte seguido por una leve recuperación posterior de la soja y de la estabilidad de maíz y trigo a precios inferiores a los de la semana pasada notoriamente.

Viene la etapa clave para determinar el rendimiento de los cultivos en EEUU y vienen lluvias muy favorables a los cultivos.

La proyección de rendimientos récord en ese país se mantiene en pie y seguramente no se modifique en el informe del Departamento de Agricultura de EEUU del 1 de julio.

El mercado está más calmo

Podría decirse que el mercado que estaba en pánico ahora mira de reojo los stocks pero está más calmo.

La consecuencia es que la soja que había regresado a los US$ 500 en la referencia Nueva Palmira la semana, retrocedió sobre los

US$ 470. En tanto la de la próxima cosecha se ofrece sobre US$ 440 a US$ 445.

Siguen siendo cotizaciones que estimulan a un aumento de área en la próxima primavera pero –dada la fuerte suba del precio de fertilizantes y otros insumos y la alta probabilidad de una primavera Niña– mantienen márgenes promisorios.

En el caso de la colza los precios se mantienen por encima de los US$ 500 y el cultivo de invierno avanza en su desarrollo ayudado por el sol primaveral que tuvo esta semana, muy oportuno también para el arranque de trigo y cebada.

Referencias de precios

Autonomía en los cereales

En cereales el mercado sigue con autonomía de lo que pasa en Chicago porque hay una marcada escasez de maíz en Brasil que mantiene las cotizaciones del maíz por encima de US$ 300 por tonelada y por lo tanto absorbe el grano disponible en Argentina y Paraguay.

El mercado sigue firme y estable tanto para maíz como para trigo, sobre los US$ 250 a US$ 260 el grano puesto en destino.

Siembra uruguaya

Está prácticamente concluida la siembra de cultivos de invierno salvo un pequeño remanente en el suroeste, Colonia y San José, que si no logran sembrar este fin de semana quedarán muy postergadas ya que llegan lluvias importantes para el sur de Uruguay a partir del lunes. Lo que no se siembre a este fin de semana, será sembrado sobre fines de julio o quedará para sembrar con cultivos de verano.

El clima será determinante, en el norte porque se habla de una segunda ola de calor y lluvias positivas para los cultivos. En el sur porque el Paraná sigue bajando y complica la salida de granos de Argentina.