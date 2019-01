Mercado de soja comienza 2019 con leve avance por China y Brasil

Por Blasina y Asociados, especial para El Observador

La soja comenzó el 2019 con un moderado avance por nuevas compras chinas mientras se espera por cuál sería el volumen de la producción brasileña, afectada por el clima en algunas regiones. En el mercado local las lluvias demoran el cierre de la siembra mientras no hay oferta de los productores ante los bajos precios.

En el mercado se indicó que empresas estatales chinas volvieron a comprar soja estadounidense con un volumen que podría ubicarse sobre dos millones de toneladas.

abitualmente el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) reporta los negocios de volumen. Sin embargo, por el cese parcial de actividades del gobierno federal no se dan estos informes del USDA. También está en duda la publicación del informe de oferta y demanda previsto originalmente para el viernes 11.

En Brasil hay consultoras que ven la producción cayendo por debajo del nivel del año pasado (120 millones de toneladas) con estimaciones sobre 115 millones de toneladas debido a la falta de lluvias en estados como Paraná y Mato Grosso do Sul.

Trigo estable

Los valores del trigo en Chicago han operado en un rango acotado entre US$ 180-US$ 190 por tonelada para los futuros más cercanos. Se espera que en los próximos meses aumente la demanda por el trigo estadounidense y el europeo una vez que sea más limitada la oferta desde Rusia.

A medida que avance 2019 comenzará a pesar la evolución de los cultivos en el Hemisferio Norte previéndose una recuperación en la producción mundial respecto al ciclo anterior con condiciones climáticas normales. En EEUU hay especulaciones sobre que el área de trigo de invierno no aumentó como era esperado inicialmente.

Se cerró la cosecha

En el mercado local los valores del trigo operan estables una vez que se cerró la cosecha sobre la última semana de diciembre.

DIEA estimó un rendimiento de 3.667 kilos por hectárea para el trigo; operadores privados manejan valores algo más altos. No es claro cuánta área fue afectada por las lluvias de diciembre. Según la publicación Monitor Agrícola, los exportadores y molinos señalan que no recibieron un volumen significativo luego de esas lluvias. Si bien hubo problemas de calidad, habría sido manejable aunque es posible que haya trigo que fue embolsado o dirigido al mercado forrajero.

Los valores pagados por la molinería se ubican en torno a US$ 200 por tonelada con referencias sobre US$ 190-US$ 195 por tonelada para la exportación. En Argentina los valores siguen sostenidos debido a una demanda firme. En los últimos días se dieron episodios de granizo y lluvias en el núcleo triguero del Sur de la provincia de Buenos Aires aunque no está claro el impacto sobre rendimiento y calidad.

Sale trigo y colza

En estos días se está embarcando el primer barco de trigo uruguayo por cerca de 30.000 toneladas. Se maneja que habrían dos barcos más vendidos y que este año podría haber demanda desde Brasil ya sobre fines de enero o comienzos de febrero.

Para la próxima semana se prevé la carga de 9.000 toneladas de colza que tiene como destino el mercado europeo. Sobre mediados de mes saldrían 18.000 con destino extra europeo.