Mercado ganadero con disparidad de valores entre las plantas frigoríficas

La oferta de ganado aparece muy lentamente e intenta resistir a la presión bajista de valores. En la última semana las cotizaciones han tendido a equilibrarse, aunque con marcada disparidad entre plantas.

La mayoría de los negocios por novillos gordos especiales se concretan entre US$ 3,30 y US$ 3,35 por kilo en cuarta balanza, con negocios puntuales por lotes excepcionales, de volumen y próximos a planta que alcanzan los US$ 3,40. Otras industrias, sin tanta avidez de compra, proponen US$ 3,25 por el mismo ganado.

Hay mayor interés industrial por vacas. Por los mejores lotes se logran entre US$ 3,15 y US$ 3,20, y en lotes más generales, entorno a US$ 3,10. La vaca Holando bien pesada se comercializa entre US$ 2,93 y US$ 3. La vaquillona alcanza un precio de punta de US$ 3,35.

En las puertas de la primavera la oferta de ganado sigue siendo mínima y no hay volumen de vacunos terminados disponible, con un demorado rebrote de pasturas.

Leve repunte en la faena vacuna

La semana pasada la faena total de vacunos mostró un leve repunte respecto a la anterior, con 33.733 cabezas. En el caso de los novillos, registró su cuarta semana consecutiva de caída, con un descenso semanal de 10% a 14.172 cabezas. La faena de vacas, por el contrario, dio un salto de 19% y sumó 14.727 cabezas.

Hacia adelante, de mantenerse un volumen de faena similar al de las semanas anteriores, los operadores consultados no ven grandes cambios en las cotizaciones, aunque sí una persistente presión a la baja por parte de la industria. Se espera que la oferta de ganado disponible vaya aumentando gradualmente.

Por el lado de la demanda internacional de carne, el mercado europeo sigue flojo para el enfriado. “Continua complicado igual que semanas pasadas”, señaló un broker consultado.

China, por su parte, mejoró levemente por compras para fin de año, “pero se especula que va a durar por algunas semanas más y luego van a ajustar nuevamente a la baja. No se ve una suba ininterrumpida como pasó en 2019”, explicó.

En el mercado de reposición, no hay mucha oferta en los negocios particulares por fuera de los remates por pantalla. “Hay gente aliviando carga mirando los pronósticos hacia adelante”, señaló Pablo Sánchez, integrante del escritorio Walter Hugo Abelenda.

Esta semana, en su última actualización, el Instituto de Investigación del Clima de la Universidad de Columbia mostró nuevamente mayor probabilidad de precipitaciones por debajo del promedio octubre-diciembre y noviembre-enero, principalmente en el norte del país.

En lanares, la demanda es sostenida, con varias plantas operando. Los negocios se concretan de forma fluida y aparece algo más de oferta. El cordero liviano cotiza en el eje de US$ 3,39, el cordero pesado US$ 3,47, los borregos entorno a US$ 3,46, los capones en US$ 3,05 y las ovejas en el eje de US$ 3.

La faena semanal de ovinos fue la más alta del año, con 27.213 cabezas, 22% por encima de las 22.272 de la semana anterior, y lejos arriba de las 12.407 faenadas en misma semana del año pasado.

Juan Samuelle

Precio de exportación de carne vacuna en el eje de US$ 3.800

El precio de exportación de la carne vacuna quedó prácticamente sin cambios respecto a la semana anterior, con un promedio de US$ 3.838 por tonelada al 12 de setiembre, de acuerdo a los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC). En la misma semana de 2019 había registrado un pico anual de US$ 4.617 por tonelada. En lo que va del 2020 registró un promedio de US$ 3.855, es decir 3,2% por encima de los US$ 3.735 alcanzados un año atrás.

En el caso de la carne ovina el precio de exportación acarició los US$ 5.000 por tonelada embarcada con US$ 4.877. En lo que va del año el promedio se ubica en US$ 4.289, es decir 1,9% por debajo de los US$ 4.370 registrados un año atrás.