Mercado ganadero con poca operativa y con la mirada puesta en China

El mercado ganadero comenzó el año con escasa operativa, poca oferta, y una industria que esta semana propuso nuevos ajustes de precios.

Predomina la cautela en la cadena cárnica vinculado a los menores valores que está pagando China por la carne que compra.

Esta semana el gerente de Marketing del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Lautaro Pérez, viajó en misión urgente al país asiático para interiorizarse sobre lo que está sucediendo en ese mercado.

“China tiene un cambio de tendencia. Estamos analizando este cambio de tendencia qué tan pronunciado es y qué duración puede tener”, señaló el presidente de INAC, Federico Stanham, entrevistado por el programa Tiempo de Cambio de radio Rural.

La incertidumbre sobre China se traslada al mercado ganadero, con una industria cautelosa que, pese a la mínima oferta de ganado, propone menores precios.

Hay marcada disparidad de valores y fechas de carga entre industrias.

Para el novillo gordo los valores van desde US$ 3,90 hasta US$ 3,70 por kilo en cuarta balanza por ganado de calidad similar.

Lo mismo sucede con la vaca gorda, con industrias que proponen hasta US$ 3,70 y otras US$ 3,40 por kilo.

La disparidad también se registra en las cargas, con ingresos que en algunas plantas son menores a una semana, mientras que otras compran sin marcar fecha de embarque, coincidieron consignatarios consultados.

Algunos frigoríficos que tenían previsto retomar la actividad esta semana la pospusieron para la semana próxima.

Hasta la semana pasada no operó Minerva, Marfrig y BPU.

Bajó la faena

En este escenario la faena semanal de vacunos fue la más baja registrada desde la misma semana de 2009.

Entre el 29 de diciembre y el 4 de enero apenas superó las e 12.000 reses –exactamente 12.264 animales– menos de la mitad registradas la semana previa (25.834 cabezas). En la comparación interanual la operativa fue 40% inferior.

Por el momento, los menores valores que está pagando China por la carne vacuna aún no se ven reflejados en el precio de exportación que publica semanalmente INAC. En promedio la tonelada exportada entre el 29 de diciembre y 4 de enero se ubicó en US$ 4.639, el valor semanal más alto registrado en el último año.

En las últimas cuatro semanas móviles el precio promedio fue de US$ 4.523 por tonelada.

En el acumulado anual finalmente el 2019 cerró con un precio promedio 10,6% superior al año anterior, con US$ 3.894 por tonelada frente a US$ 3.521 promedio por tonelada en 2018.

La caída de precios posiblemente comience a visualizarse en las próximas semanas en los negocios cumplidos que se vayan embarcando, señaló Stanham a Tiempo de Cambio.

En el mercado de reposición la operativa es mínima, con cautela en la toma de decisiones de los compradores y dificultad para acercar posiciones entre las partes.

Ajuste de valores para los ovinos

Los cambios en el mercado chino también impactan en carne ovina y se trasladan a los valores de los lanares. La Asociación de Consignatarios de Ganado marcó bajas acentuadas en su primera reunión del año.

El cordero liviano (hasta 35 kilos) y el pesado bajaron nueve centavos a US$ 4,02 y US$ 4,03 respectivamente. Los borregos y capones también bajaron nueve centavos a US$ 4,02 y US$ 3,88, mientras que las ovejas bajaron 11 centavos a US$ 3,79. En los últimos días los negocios por cordero se ubicaban en US$ 3,80.

En la semana cerrada el 4 de enero se faenaron 16.731 lanares, 47% menos que la semana previa (31.338) y 10.000 más que en igual semana del año pasado (6.494).

En carne ovina el precio promedio por tonelada exportada se ubicó en US$ 5.643, también el mayor valor en el último año, de acuerdo a los datos preliminares de INAC.

En el acumulado anual logró cerrar el 2019 por encima del año anterior. El valor promedio por tonelada se ubicó en US$ 4.677 un 2,2% arriba de los US$ 4.576 de 2018.