Mercado ganadero con precios estables y a la espera de nuevas lluvias

Los valores se estabilizan en un mercado ganadero que observa de cerca los pronósticos y que empieza a sentir el efecto de la demora de las lluvias.

Sin mayores cambios respecto a la semana pasada, los mejores novillos cotizan entre US$ 3,50 y 3,55 por kilo en cuarta balanza. Las vacas pesadas especiales se comercializan entre US$ 3,30 y US$ 3,35. Y las vaquillonas entre US$ 3,40 y US$ 3,45 con casos puntuales de ganados excepcionales que han alcanzado los US$ 3,50 por kilo.

En ganado Holando, la vaca gorda pesada se ubica entorno a US$ 3,20 y las más generales entorno a US$ 3,10. Los valores para el novillo Holando van de US$ 3,30 a US$ 3,35 con algún negocio puntual a US$ 3,40 por kilo.

“Si bien no hay mucha oferta es determinante el agua (…) creo que la semana que viene van a mantenerse los mismos precios, con plantas frigoríficas que van a querer comprar por menos”, consideró Pablo Sánchez, integrante de la directiva de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG). Los pronósticos muestras lluvias que estarían llegando sobre el miércoles próximo.

A la espera de Plaza Rural

En el mercado de reposición aumenta la oferta y los productores mantienen la prudencia a la hora de comprar. La semana próxima habrá nuevas referencias de valores, con un voluminoso remate de Plaza Rural.

La faena de ganados de corral con destino a la Cuota 481 se encuentra en su etapa final, así como las faenas kosher. La faena de vacunos subió por cuarta semana consecutiva al 6 de marzo y fue la más alta desde noviembre. Se procesaron 51.218 cabezas, 8% por encima de las 47.365 registradas la semana previa y 21% más que un año atrás.

Fue destacado el incremento en la faena de vaquillonas, impulsado por la faena de ganados para la cuota y un mayor interés del abasto. Con 8.457 cabezas se consolidó como la más alta desde fines de noviembre de 2019.

En el mercado internacional de carne, la demanda china es sostenida y los precios han registrado subas constantes en las últimas semanas, pero la tendencia parece moderarse en los últimos días. En Europa y Estados Unidos los valores dejaron de subir y siguen por debajo de un año atrás.

El precio semanal de exportación de carne vacuna registró su mejor valor desde fines de 2019 y alcanzó los US$ 4.403 por tonelada en la semana cerrada el 6 de marzo, de acuerdo a datos preliminares publicados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

En lo que va del año se llevan exportadas 76.138 toneladas por encima de las 57.075 enviadas al exterior en el mismo período del año pasado. El promedio anual por tonelada, sin embargo, es 9% inferior en el comienzo de 2021, con US$ 3.741 frente a US$ 4.112 en el comienzo de 2020.

En carne ovina, el precio de exportación mostró un retroceso semanal, pasó de US$ 5.017 a US$ 4.623. En el acumulado de 2021 se llevan exportadas 4.602 toneladas, por encima de las 2.775 toneladas en igual período del año pasado. El valor promedio por tonada exportada es de US$ 4.769, apenas 0,6% debajo de los US$ 4.796 logrados un año atrás.

Lanares demandados y con precios en suba

La demanda por ovinos sigue firme en todas las categorías y los precios mantienen la flecha hacia arriba, con poca oferta disponible. Los corderos livianos cotizan entorno a US$ 3,20, el cordero pesado en US$ 3,23, los borregos en el eje de US$ 3,21, los capones en US$ 3,15 y las ovejas alrededor de US$ 3,10.

En la primera semana de marzo la faena de ovinos bajó 18% respecto a la semana anterior a 22.437 cabezas, fundamentalmente por una caída en la actividad de corderos y capones. Las ovejas representaron el 54% de la faena con 12.222 animales, un 14% más que la semana previa y 110% más que un año atrás.

En el acumulado anual, la actividad se mantiene por encima de 2020.

Juan Samuelle

Engorde de vacunos en corrales.