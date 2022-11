Messi: autocrítica, elogios y lo que dijo sobre la polémica por una lesión en su tobillo

Luego del triunfo de Argentina 2-0 ante México en el segundo partido del Grupo C del Mundial Qatar 2022, el capitán Lionel Messi se refirió a lo que dejó el partido y dio detalles en torno a la polémica que se planteó sobre una lesión en su tobillo.

Sobre la victoria dijo: "Tenemos que jugar de esta manera. Fue un partido complicado para levantarlo, porque México juega bien, tiene un gran técnico y te maneja la pelota. Lo teníamos que jugar con mucha intensidad".

Para el jugador era clave ganar para acomodarse en el Grupo C, en el que ahora están segundos.

El 10 hizo una autocrítica sobre el debut: "Nos costó mucho hacer normal el primer partido. Hubo muchas condicionantes. Muchos chicos juegan el primer Mundial. No son excusas, porque no salimos como debíamos".

Por esa razón, explicó: "Hoy había que ganar. Arrancaba otro Mundial para nosotros".

Sobre la polémica que se planteó en torno a su lesión en el tobillo, dijo: "No sé por qué se dijeron tantas cosas (de una supuesta lesión). El otro día se hablaba del tobillo y no tenía nada. En el último minuto del primer partido me lo doblé, pero está bien, entrené normal y a la par del grupo".

En cuanto a lo que se viene con Polonia, dijo: "No podemos bajar los brazos ahora. Nosotros lo pusimos así. Tenemos todas finales. No podemos errar".