Messi: los videos que mandó a AFA, las gastadas de su hijo y el capitanato

Lionel Messi dijo este miércoles que cuando era juvenil mandaba videos suyos a la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, y que hizo "todo lo posible" para que lo convocaran por primera vez porque jugar con la albiceleste era "su sueño".

El delantero aseguró, en una entrevista con el canal TyC Sports, que en ningún momento analizó jugar para otro país, que uno de los mejores momentos de su carrera fue cuando ganó el Mundial Sub'20 de Holanda 2005 y que Argentina no es candidata a ganar la Copa América de Brasil que comienza en nueve días.

¿Cómo espera la Copa América?

"Vamos con la misma ilusión que siempre, pero la verdad es que estamos pasando por un proceso de recambio. Para muchos es la primera competición oficial, pero eso no quita que Argentina vaya a buscar el campeonato y tratar de conseguir la Copa, como hace siempre. Pero, en principio, no somos candidatos como otras veces".

Las gastadas de los hijos a Messi

"Mateo, a veces, para molestar, dice: 'Yo soy del Liverpool, que les ganó a ustedes'. No se da cuenta todavía. El otro día decía que era del Valencia, o grita los goles del Madrid para molestar al hermano.

"Mateo, a veces, para molestar, dice: 'Yo soy del Liverpool, que les ganó a ustedes'. No se da cuenta todavía. El otro día decía que era del Valencia, o grita los goles del Madrid para molestar al hermano.

Su debut en el sub 20

"Fue un momento que deseaba mucho que llegara. Había hecho todo lo posible para que pasase. Era complicado en esa época, yo estaba jugando en el Barcelona y por ahí no era fácil verme como los ven a los chicos hoy. Era otra época, fue haber cumplido un sueño".

Sus ganas de jugar con Argentina

"En ningún momento (dudé). Nosotros hicimos todo. Continuamente mandábamos vídeos y cosas mías para que me conocieran acá (en Argentina) y tener la posibilidad de que me vieran y se me conociera, para ver si tenía la posibilidad de venir o no".

Discursos como capitán

"No soy de hablar mucho. Cada uno sabe del partido que va a jugar, lo que tiene que hacer, la importancia del partido. No hace falta una arenga o una motivación. En el Barcelona no se hacía, es común acá en los equipos de Argentina. Creo que cada uno sabe de la importancia de los partidos. Yo soy capitán a mi manera. Me tocó crecer afuera del país, agarré otra costumbre".

"Me hicieron hablar en el vestuario. Me costó, me trabé y no sé qué mierda dije. Yo soy capitán a mí manera".

El apuro de la AFA para organizar su primer partido

"Perderme, no. Fue rápido porque no había tiempo, terminaba el torneo y me venía de vacaciones. Se armaron dos amistosos para que yo pudiera participar de ellos y jugar con la selección. Sí, fue todo acelerado, rápido, pero no por el hecho de que me perdieran".

Mundial sub 20 de Holanda 2005

"Fue uno de los momentos más lindos de mi carrera. Lo disfruté muchísimo y encima salimos campeones".

Su expulsión en el debut con Argentina

"Fue terrible, lloré mucho en el vestuario. Mis compañeros me apoyaron, pero yo no escuchaba nada. Por suerte quedó todo en una anécdota".

Juegos Olímpicos de Beijing 2008

"Fue una de las grandes cosas que me dio el fútbol. Fue hermoso. (Pep) Guardiola se portó un fenómeno, nadie quería que yo fuera y él fue quien terminó dándome el permiso. Solo pidió que fuera una persona del Barcelona conmigo. Yo tenía muchas ganas, hablaba continuamente con mis compañeros y con la gente de la selección. Por suerte me dejaron ir. Le doy un valor grande (a la medalla de oro). Es una medalla más para el país, es muy significativa y muy importante".

Ganar un Mundial

"Sería lo máximo, el sueño más grande que me queda por cumplir. Estar tan cerca en 2014 fue terrible, merecíamos ganar esa Copa. Estábamos en el punto justo, fue el momento máximo de toda esa camada (de jugadores)".

Mundial Catar 2022

"No pienso mucho más allá de lo que tengo cercano. Soy más del día a día que pensar en todo lo que viene".

El grupo de Argentina en la Copa América de Brasil

"Colombia es un rival difícil, Paraguay tiene un grandísimo técnico que seguramente no nos va a dejar jugar y después está Catar, que no sé cómo puede llegar a ser, pero viene de ser campeón (asiático)".

