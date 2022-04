México, Brasil y Argentina: fuerte ingreso de divisas por reactivación del turismo

Posiblemente ninguna otra industria haya resultado más afectada por la pandemia del covid-19 que la del turismo. Tras caer drásticamente en 2020, los viajes internacionales se recuperaron apenas un 4% en 2021, según la Organización Mundial del Turismo (OMT). Sin embargo, tal y como informó recientemente esta agencia, la actividad turística arrancó con fuerza en 2022, dando señales de que se avecinan días mejores para el sector.

Pese a permanecer por debajo de los niveles anteriores a la crisis, de acuerdo con el Statista Mobility Market Outlook, los ingresos en el mercado de los viajes y el turismo aumentarían en más del 60% en América Latina y el Caribe en 2022. En México, se prevé que los ingresos procedentes de reservaciones de cruceros, hoteles, alquileres vacacionales y paquetes turísticos asciendan a unos US$ 10.000 millones, frente a los US$ 6.200 millones del año anterior.

Con casi el doble de reservas hoteleras, se pronostica que la facturación por viajes y turismo en Brasil supere este año los US$ 8.000 millones. En Argentina, el principal destino para los viajeros uruguayos, los ingresos del sector crecerían un 76% con respecto a 2021, sumando casi US$ 3.700 millones. Mientras tanto, se espera que para el final del año el mercado exceda los US$ 2.000 millones tanto en Colombia como en Chile.