Miami o Uruguay: argentinos cambian preferencia de dónde guardar sus ahorros porque en Estados Unidos es más barato que en la plaza financiera local

Por Mariano Gorodisch

Miedo. Eso sienten muchos ahorristas argentinos. El Impuesto a la Riqueza fue un hito, que le siguió la suba en el impuesto a los Bienes Personales. Es un combo que provocó que cada vez más ‘cuellos blancos' (como denominan en la jerga a los empleados en relación de dependencia que trabajan en oficinas) consultaran sobre la posibilidad de mandar sus ahorros a otro país.

Para estos ahorristas, si tienen pesos argentinos el primer paso que deben hacer es abrir una cuenta en una Sociedad de Bolsa para comprar títulos públicos que cotizan tanto en pesos como en dólares.

Los dos favoritos son el AL30 y el GD30, que se compran en pesos (argentinos) y se venden en el exterior en dólares, a la cotización del contado con liquidación, más la comisión que cobre el bróker, que por lo general es del 1%, dependiendo mucho del monto, ya que a mayor volumen, menor es la comisión.

Esa es la manera legal de sacar la plata de Argentina, siempre y cuando esté declarada. En el circuito marginal, primero hay que pasarlos al blue, comprando dólares, y luego "hacer el canje", como se denomina a girar dinero no declarado, que sale 3,5%, aunque también varía de acuerdo al monto.

Tanta es la demanda hoy para girar fondos a otro país, que si alguien quisiera ingresar dólares en vez de sacarlos, en las "cuevas" pagan el 0,5%.

Una vez que la plata ya haya viajado, lo ideal es abrir una cuenta en un bróker online. Algunos piden un mínimo de US$ 10.000, y hay quienes cobran un mantenimiento de cuenta de US$ 10 por mes en caso de que no se realicen transacciones, mientras otros cobran sólo por las operaciones de compraventa que se haga.

Si bien el destino predilecto hace tiempo era Uruguay, ahora bajó mucho su popularidad.

"Los Estados Unidos resultan mucho más atractivos, no solo porque pide una inversión mínima menor, sino porque los costos de mantenimiento son menores", revela Daniela Wechselblatt, directora de DW Global Investments.

A un inversor pequeño que quiera abrir cuenta afuera, puede que no le resulte fácil la apertura. "En primer lugar, los bancos tienen mayores requisitos para personas de ciertos países, y en segundo lugar, muchos bancos han estado cerrando cuentas de montos chicos", advierte Rafael Di Giorno, director de Proficio Investment.

Explica que, actualmente, son muchos los costos regulatorios de mantener cuentas abiertas y muchos bancos optan por cerrar cuentas de este tipo de clientes.

"Para el que puede optar, los bancos norteamericanos suelen ser los más económicos, seguido por los europeos; entre los más caros se ubican los uruguayos", detalla.

Los grandes bancos de inversión, como UBS, JP Morgan o Bank of America suelen ser sitios complicados para abrir cuentas, ya que ponen requisitos de montos grandes. En cambio, bancos pequeños de Miami suelen pedir menos requerimientos.

Mariano Sardáns, CEO de FDI, coincide en que los Estados Unidos es ‘el' lugar para abrir una cuenta, ya que sus costos son menores que en Uruguay, que en Europa, en el Caribe y que en el resto de los países de América Latina.

Pero alerta que cuando ingresa dinero en la cuenta muchas veces piden una contrapartida documental que la justifique. En caso contrario, pueden cerrar la cuenta.

El Cronista - RIPE