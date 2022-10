Mides pide a la Intendencia de Montevideo información sobre habilitación de hoteles que contrata

El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, dijo que tras el incendio en el hotel Aramaya, alquilado por la cartera, están buscando actualizar datos de todos los locales que funcionan bajo el mismo régimen.

Esa información fue solicitada a la Intendencia de Montevideo "por lo que tiene que ver con habilitaciones comerciales" porque "ahí está muchas veces el trámite de Bomberos", señaló este jueves el titular de la cartera.

Lema había informado que el hotel Aramaya, ubicado en 18 de Julio y Paraguay, no tenía la habilitación de bomberos,.

En rueda de prensa, el ministro se refirió también a las denuncias que realizó la hermana de la mujer de 31 años que murió en el incendio, además madre de dos niños que sufrieron quemaduras graves y fueron internados.

"Al 'rostrudo' de Martín Lema lo vi diciendo que mis sobrinos van mejorando; raro porque mi cuñado me pasó el parte médico y mis sobrinos están graves", dijo la mujer en uno de sus videos en la red social Tik Tok, según consignó Montevideo Portal.

"¿Qué va a pasar con Mides?, ¿qué hay que hacer? Porque pusieron gente en un edificio que no estaba habilitado, con extintores que estaban de decorado. Lo que hiciste Martincito (Martín Lema) fue farandulear porque tu ‘lo lamento mucho’ a mi hermana no me la va a devolver”, añadió la hermana de la fallecida.

Consultado sobre esas declaraciones, Lema dijo que hay que respetar "las reacciones humanas", pero indicó que fue compartiendo la información a medida que le llegaba.

El ministro señaló además que se trataba de un servicio contratado por el ministerio; que la cartera no administraba. "Muchas de las situaciones administrativa no le corresponde a nuestra institución", aseguró Lema.