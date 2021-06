Mientras discute si votar fideicomiso a Orsi, coalición se juntó por Canelones pero con ausencias

Una mano lava la otra y las dos lavan la cara. El proverbio de origen español, que alude a la forma en que la ayuda mutua deriva en un resultado prometedor para ambas partes, resuena por estas horas tras bambalinas de las negociaciones –tanto a nivel departamental como nacional– en torno al financiamiento de las obras pautadas por las intendencias.

El trasfondo es político y matemático: para aprobar fideicomisos que suponen deuda más allá de los límites del período de gobierno, los intendentes requieren 21 votos en la Junta Departamental y para ello precisan votos opositores. Desde las intendencias frenteamplistas de Montevideo y Canelones hasta las nacionalistas de Rocha y Río Negro han planteado la necesidad de acudir a mecanismos financieros de ese tipo, y el solapamiento de roles de oficialismo y oposición en cada lugar dejó el terreno abierto para la negociación a varias puntas, incluyendo la participación del gobierno nacional a través del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.

¿Están dispuestos en la coalición multicolor a dar el voto necesario para que Yamandú Orsi obtenga un nuevo fideicomiso? ¿Aceptarían en el Frente Amplio habilitar el endeudamiento de los gobiernos de Alejo Umpiérrez y Omar Lafluf, que destronaron a la izquierda en Rocha y Río Negro?

El dilema, con matices en cada departamento, ha levantado debate en la interna de cada partido, que mira de reojo los pasos no solo del adversario sino de los aliados.

Canelones

En ese contexto, el departamento de Canelones, gobernado por Orsi, es uno de los que concentra la mayor de las atenciones. Al dirigente del MPP, aspirante a la Presidencia en 2024, le hace falta un voto para aprobar un fideicomiso en principio valuado en unos US$ 80 millones.

Diego Battiste Intendente de Canelones Yamandú Orsi

Mientras que buena parte del Partido Nacional, en principio, planteó reparos a la propuesta del intendente canario, el diputado herrerista Sebastián Andújar se mostró dispuesto a estudiarlo, en una actitud que al mismo tiempo despierta cierto recelo en algunos sectores blancos.

Andújar, que se reunió este martes con Delgado en Torre Ejecutiva para discutir temas de Canelones –entre ellos el fideicomiso– dijo a El Observador que "la negociación no puede quedar supeditada a lo nacional" y que "la discusión requiere un análisis más riguroso" en lugar de "aplicar el no por el no".

"Es cierto que hay un escenario en que distintas intendencias piden acudir a este mecanismo, y que por eso hay un contrapeso entre lo nacional y lo departamental. Y es cierto que tenemos que incluirlo en el análisis. Pero nuestra decisión no va a estar sustentada en lo nacional, porque eso sería subestimar a los vecinos de Canelones que nos eligieron", dijo Andújar.

El diputado –que lidera la lista 33 en Canelones y cuenta con representación de ediles, alcaldes y concejales– añadió que "no puede ser que el instrumento sea muy bueno y útil en un lugar y muy dañino y negativo en otro departamento".

Además de los votos de Andújar, desde el entorno de Orsi ven también un posible acercamiento al único edil colorado. Si bien el Partido Colorado en Canelones se expresó en contra del fideicomiso y exhortó a la bancada a no votarlo, el representante en la Junta es integrante de Batllistas y no responde a la mayoría del Comité Departamental, que pertenece a Ciudadanos y responde al ministro de Ambiente, Adrián Peña.

Con la discusión del fideicomiso de fondo, varios referentes canarios de la coalición de gobierno nacional se reunieron este martes en el Palacio Legislativo para discutir la conformación de una agenda en común y para coordinar acciones en conjunto, pensando también en 2025.

Sin embargo, la reunión tuvo la ausencia de legisladores que entendieron que no era el momento para discutir esos temas.

Uno de ellos fue justamente Andújar, quien dijo a El Observador que estos "no son tiempos electorales" y que "hoy lo importante es la gente". "Entiendo a mis compañeros, pero los tiempos políticos son otros", agregó.

Quien tampoco participó de la reunión fue el diputado cabildante Álvaro Perrone. Consultado por El Observador, Perrone también dijo que hoy se está "lejísimos de las elecciones" y que si bien comparte la idea de pensar en una "futura coalición" en el departamento, este "no es el momento".

"Tenemos que gobernar lo nacional, y tiene que gobernar Orsi en lo departamental. Otra cosa con la que estoy en desacuerdo es que se haga entre legisladores encerrados en el Palacio Legislativo. Pienso que cuando llegue esa instancia debe hacerse en consulta con dirigentes locales, desde abajo", afirmó Perrone, quien también apuntó a la cercanía de la votación del fideicomiso.

El legislador afirmó que puso al tanto al senador Guido Manini Ríos y la ministra de Vivienda Irene Moreira, que lo "respaldaron". El también diputado cabildante Carlos Testa sí participó del encuentro.

Más allá de las ausencias, los participantes de la reunión acordaron una mayor presencia del gobierno en el departamento y mostrarse "más juntos" ante la población canaria, para consolidar la imagen de una coalición trabajando en común.

Orsi, que mientras se desarrollaba el encuentro de la coalición participaba de un evento de alimentación organizado por la vicepresidenta Beatriz Argimón, no se desentendió de ese suceso político y pasó su propio mensaje. "Al mismo tiempo que se coordinaba una estrategia para desplazar a una fuerza política del gobierno departamental, en el mismo lugar, y apelando al gobierno nacional para ello, se desarrollaba un diálogo para la producción y la alimentación. E pur si muove. Esto es democracia", escribió en Twitter.

Rocha

Unos kilómetros más al este del país, el intendente blanco de Rocha Alejo Umpiérrez también tiene entre sus planes la conformación de un fideicomiso para obras. La propuesta por unos US$25 millones fue rechazada en primera instancia por el Frente Amplio, pero la oposición departamental está dispuesta a volver a estudiarla una vez discutido el presupuesto de la intendencia que está en consideración por estos días.

Más allá del diálogo a nivel departamental, debido a las necesidades cruzadas entre los intendentes de una y otra tienda política, las negociaciones para Rocha también generaron contactos entre dirigentes frenteamplistas y blancos de la primera línea de la política nacional.

El diputado frenteamplista de Rocha Gabriel Tinaglini dijo a El Observador que hubo un rechazo al fideicomiso planteado en primera instancia por entender que fue inapropiado presentarlo antes del Presupuesto, aunque según sostuvo luego también cuestionaron su contenido.

El dirigente remarcó que el Frente Amplio no es "enemigo" de la herramienta y dijo que tras el análisis del presupuesto, y si la norma los convence, la fuerza política "está dispuesta" a un reestudio siempre y cuando la iniciativa de Umpiérrez incluya cambios a lo presentado meses atrás. La eventual renegociación luego de la instancia presupuestal ya fue avalada por la Mesa Política del Frente Amplio en Rocha.

Tinaglini admitió estar en conocimiento de negociaciones cruzadas pero reivindicó la lógica departamental de la decisión de los frenteamplistas en Rocha. "No hubo ninguna presión de Canelones sobre Rocha", afirmó.