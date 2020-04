Miranda: "Hay una emergencia económica y social sobre la que la ley urgente no dice absolutamente nada"

Mientras ya corre el reloj en el Parlamento para el proyecto de ley de urgente consideración impulsado por el gobierno, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, volvió a cuestionar el envío de la normativa en un tiempos de emergencia sanitaria.

"Lo urgente es la gente y no 500 artículos sobre temas que van desde la desmonopolización de combustibles, el chorizo manufacturado a la modificación del Código Rural y el destete de terneros”, dijo en una conferencia de prensa en la Huella de Seregni. "No es serio, no es serio", remarcó.

Miranda dijo que en la decisión del gobierno “hay un problema de oportunidad, contenido y constitucionalidad”.

“No es el momento de presentar una ley de urgente consideración. Este proyecto aparece en una situación de emergencia sanitaria que provoca una emergencia económica y social sobre lo que el proyecto no dice absolutamente nada”, afirmó. Para el presidente del Frente Amplio, la iniciativa del Ejecutivo “además plantea dudas constitucionales en la utilización de un instrumento previsto en la Constitución con otros fines”.

Por su parte, dijo que impulsar un referéndum una vez aprobada la ley "está dentro del menú de lo posible".

"No hay un plan"

A su vez, Miranda acentuó el tono crítico con la gestión de la crisis sanitaria por parte del gobierno. "La sensación que tenemos es que no hay un plan, sino una serie de medidas que van presentándose por cuentagotas”, dijo el dirigente, y recordó que la oposición presentó al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, un "Plan de Contingencia" que proponía un subsidio equivalente al salario mínimo (unos $ 13 mil líquidos) para todos los hogares que no tienen trabajo y no perciben prestaciones sociales.

“Nos preocupan muchas medidas que son insuficientes por la población que accede y por el monto que se otorga”, agregó el presidente del FA, quien insistió también en "la necesidad de buscar los máximos acuerdos con actores sociales, empresariales, políticos y de la academia para intercambiar las medidas que han de tomarse”.