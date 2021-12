Mirtha Legrand volvió a la tv, habló de su retiro y sorprendió con una declaración inesperada

Y un día volvió: después de una temporada en la que la pandemia de covid la había alejado de las cámaras de televisión —a excepción de alguna aparición esporádica en invierno—, Mirtha Legrand regresó a la "mesaza" de la mano de su nieta Juana Viale y habló sobre su futuro en el programa, entre otras cosas.

Así, La noche de Mirtha tuvo una conducción doble de parte de Legrand y Viale, quien se había encargado del programa en ausencia de su abuela, y el encuentro significó un cierre de año que, además, incluyó la participación de Ricardo Darín, Diego Torres, Darío Barassi y Jey Mammon como invitados.

La diva argentina regresó con su habitual repertorio de preguntas, y abordó temas incómodos en más de una ocasión, como la separación de Torres o el futuro televisivo de Jey Mammon, uno de los protagonistas del año en la vecina orilla. Sin embargo, buena parte de la atención del programa se la llevaron sus comentarios sobre sus deseos de cara al futuro y su reencuentro con la televisión.

"Estoy un poquito nerviosa, como angustiada, pero tan feliz de estar acá, lo deseaba tanto", comenzó la conductora de 94 años, que luego, tras un complicado sobre su carrera, soltó una declaración inesperada: "Me parece mentira que he vivido de todo, bueno y malo. Nunca bajé la guardia. Qué lindo homenaje. Yo después de esto me retiro".

Sin embargo, más tarde no dejó tan clara su postura de dejar de lado, finalmente, la televisión: "En pocos años más seré centenaria. (...) No sé (si me voy a retirar). No sé qué será de mi vida".

También tuvo palabras de cariño y elogios para Viale, a quien le destacó el trabajo que realizó poniéndose al hombro la conducción del programa durante todo el año.

"Siento mucho orgullo de que a tu edad, y pudiendo no hacerlo, estés acá trabajando con toda la pasión y el amor que siempre le ponés a tu trabajo", comentó Legrand.