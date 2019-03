Molestia en el entorno de Martínez con Curutchet por tomar IMM como "plan b"

Óscar Curutchet es hoy el candidato mejor posicionado para convertirse en el próximo presidente de la AUF. Aunque en el fútbol, aun más que en la política, se sabe que puede pasar cualquier cosa, el expresidente de Danubio y actual primer suplente de Daniel Martínez en la Intendencia de Montevideo es quien cuenta con un mayor bloque de apoyos, por encima de sus dos contendientes, Ignacio Alonso y Carlos Ham.

Ese escenario electoral fue motivo de conversación este miércoles en el segundo piso de la IMM, donde están las oficinas de los jerarcas. Curutchet, perteneciente a Asamblea Uruguay de Danilo Astori, se tomó licencia a partir del miércoles hasta el 21 de marzo, fecha de las elecciones de la AUF. Martínez, en tanto, planea tomar licencia sin goce de sueldo a mediados de marzo.

Varios dirigentes de confianza de Martínez afirman que conversaron en los últimos días con Curutchet acerca de sus pretensiones en el mundo del fútbol. Según contaron fuentes de la comuna, en todos esos intercambios el astorista se mantuvo firme en su decisión de competir en la AUF y remarcó que tiene el apoyo de varios clubes para alcanzar ese objetivo.

Pero en esas conversaciones, según supo El Observador, algunos jerarcas también le plantearon que la intendencia no puede ser su “plan B”. En el equipo de Martínez ven como algo negativo que su primer suplente maneje la opción de agarrar la posta solo si fracasa en las elecciones de fines de marzo, pero también son conscientes de que Curutchet está en su derecho de hacerlo, y así lo remarcó el propio jerarca.

Sin embargo, consultado por El Observador, Curutchet negó que algún jerarca de la IMM le haya realizado ese planteo, aunque no descartó que existieran esas especulaciones.

Curutchet también habló la semana pasada con Danilo Astori sobre este tema. Su incursión futbolera no tiene el visto bueno de sus correligionarios, quienes entienden que debería asumir el cargo, ya que fue especialmente negociado en las elecciones municipales teniendo en cuenta que Martínez corría con muchas chances de ser candidato a presidente. Fuentes del astorismo destacaron que hace “varias semanas” que Curutchet no asiste a las reuniones del Consejo Político Nacional, órgano de dirección del sector.

Escenarios

Si bien hasta hace unas semanas varios dirigentes de la IMM consideraban que Curutchet no lograría los apoyos necesarios en la AUF, los alineamientos de los últimos días consolidaron en el palacio municipal la idea de que una victoria del astorista es hoy en día el escenario más probable. El pasado viernes, cuando presentó formalmente su candidatura, el expresidente de Danubio contó con el apoyo de 16 firmas.

Si Curutchet asume en la AUF, la siguiente en la lista electa por los montevideanos es Fabiana Goyeneche (Casa Grande, directora de Desarrollo Social), quien no solo debe renunciar a su cargo presupuestado en el Ministerio de Economía, sino que también se perfila como posible cabeza de lista de su sector en Montevideo, y la Constitución obliga a los intendentes a dejar el cargo tres meses antes de la elección si es que quieren postularse al Parlamento. Goyeneche tomará la decisión junto a Casa Grande. Si Goyeneche desiste, asumirá el hoy prosecretario Christian Di Candia, que ya comunicó a Martínez su predisposición a sucederlo y debería renunciar a su cargo presupuestado en la Junta Departamental.