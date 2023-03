Molestia en oficialismo por viaje a Baréin de 8 legisladores; gasto en pasajes fue de US$ 25 mil

Ubicado en la costa oeste del Golfo Pérsico, cerca de Arabia Saudita y Catar, el Reino de Baréin es un país pequeño compuesto por más de 30 islas cuya forma de gobierno es la monarquía constitucional.

Desde el sábado 11 de marzo, su capital Manama será sede de la 146ª asamblea general de la Unión Interparlamentaria (UIP), un evento internacional que tendrá como tema central el “combate a la intolerancia” a partir de la promoción de la coexistencia pacífica y las sociedades inclusivas.

En el país se encuentran desde el 8 de marzo la vicepresidenta Beatriz Argimón, los senadores blancos Jorge Gandini, Carmen Asiaín y Amín Niffouri, el cabildante Raúl Lozano, la frenteamplista Silvia Nane, el flamante presidente de la Cámara de Representantes, el nacionalista Sebastián Andújar, y el diputado colorado Walter Cervini. También otros tres funcionarios del Parlamento.

El viaje, en el que Argimón brindará un discurso en representación de Uruguay durante el debate general del Plenario de la Asamblea, es cuestionado por senadores oficialistas, que consideran que el país envió una cantidad desproporcionada de representantes para un evento que no redundará en beneficios tangibles para los intereses nacionales.

Según supo El Observador a partir de fuentes parlamentarias, la molestia quedó de manifiesto en la sesión del Senado del primero de marzo en la que se votaron algunas de las licencias, pero también en los días siguientes cuando se observaron problemas de coordinación debido a las ausencias.

Una de ellas fue que la vicepresidenta en funciones, Graciela Bianchi, debió convocar a una Asamblea General extraordinaria para aprobar las venias de María Rosina Rossi y José Alberto Balcardi, los dos nuevos ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), cuyo plazo se vencía el viernes y que fueron designados por antigüedad debido a la falta de acuerdo político.

Las fuentes relataron que la sesión se convocó en menos de 24 horas tras una reunión de urgencia de los coordinadores el miércoles 8 sobre las tres de la tarde. La premura hizo incluso que Adrián Peña debiera participar como senador, pese a que viene pidiendo licencia desde que renunció al Ministerio de Ambiente, y su intención es volver de lleno al Senado después de Semana de Turismo.

Leonardo Carreño

La Asamblea General se reunió de urgencia para aprobar dos venias

Pero la molestia, que por el momento se ha mantenido en comentarios informales sin ningún planteamiento orgánico, radica también en que al viaje fueron diputados, que habitualmente no participan de la UIP porque forman parte del Parlatino.

De acuerdo con documentos publicados en la página web de Compras Estatales, siete de los pasajes –junto a los respectivos seguros de viaje– fueron comprados por el Parlamento mediante una licitación abreviada a Viajes Continental por US$ 24.955. A este costo se sumará el habitual viático que otorga el Poder Legislativo por cada día en el exterior.

El pliego señalaba que eran en clase económica y que debían salir el 8 de marzo y retornar el 16 de ese mes. La ruta fue Montevideo, San Pablo, Dubái y Manama.

En una nota divulgada esta semana en la que informó sobre el viaje, el Parlamento señaló que la UIP fue fundada hace más de 133 años como la “primera organización política multilateral del mundo encargada de promover la cooperación y el diálogo entre todas las naciones”.

Leonardo Carreño

Hubo más de 30 misiones al exterior esta legislatura

“En la actualidad, la UIP está compuesta por 178 parlamentos nacionales en calidad de miembros y 14 órganos parlamentarios regionales”, agrega la comunicación, que destaca que “fomenta la democracia y ayuda a los parlamentos a ser más fuertes, jóvenes y diversos, así como a mantener un equilibrio entre hombres y mujeres. Igualmente, defiende los derechos humanos de los parlamentarios mediante un comité específico compuesto por parlamentarios de todo el mundo”.

En un video divulgado en su cuenta de Twitter, Andújar expresó que en las sesiones tratarán “temas que tienen que ver con la equidad y la igualdad dentro de la sociedad”.

Viajes en la legislatura

A diferencia de legislaturas anteriores, el cierre de fronteras por el coronavirus provocó un descenso en la cantidad de misiones de los legisladores al exterior en los primeros años.

En total, el gasto en viáticos de diputados y senadores ascendió a US$ 113.252 desde el 15 de febrero de 2020. También se invirtieron US$ 108.038 en pasajes y US$ 10.271 en seguros. El reporte económico de Diputados incluye otros gastos que ascienden a US$ 5.384.

Los números fueron calculados por El Observador a partir de documentación oficial del Parlamento; El País había informado el costo de los viajes hasta setiembre del año pasado.

No todos los legisladores participan en los viajes, tal como se desprende de las planillas incluidas en la publicación.

El informe de Diputados contiene 16 misiones hasta el 31 de enero de 2023 y señala que los integrantes de la Cámara Baja recibieron US$ 63.694 en viáticos, de los cuales devolvieron US$ 11.353. A su vez, hubo US$ 50.224 en pasajes y US$ 7.798 en seguros.

Misiones oficiales al exterior de la Cámara de Diputados by El Observador on Scribd

En el Senado, la última actualización de gastos es del 15 de febrero de este año. El documento da cuenta que para 20 misiones, los legisladores recibieron US$ 76.399 en viáticos y devolvieron US$ 15.482. Todos los pasajes costaron US$ 57.814. Se abonaron US$ 2.473 en seguros.

Misiones al exterior de la Cámara de Senadores by El Observador on Scribd

Los funcionarios públicos tienen diez días hábiles desde su retorno al país para entregar una rendición con los gastos. La ley, aprobada en esta legislatura dice que tiene “valor de declaración jurada” y que debe incluir los “conceptos de gastos realizados” y el “cumplimiento de las tareas asignadas” pero no exige presentar las boletas, algo que exigía la ley anterior votada en el último gobierno del Frente Amplio.