Momosapiens fichó a una figura de la televisión y el carnaval para 2024

Momosapiens se prepara para el Concurso Oficial de Carnaval 2024. Y el camino hacia un nuevo carnaval comienza por armar un equipo sólido para la creación de los textos del espectáculo.

Este domingo le director de la agrupación de parodistas, Horacio Rubino, anunció que este año incorpora al plantel a los murguistas y hermanos Christian y Xavier Font. Pero además informaron que la dupla se incorpora al plantel también como componentes.

"Ya comenzó a trabajar el equipo de textos de Momosapiens para el Carnaval 2024, conformado por Horacio Rubino, Christian Font y Xavier Font. Estos dos últimos se suman también al plantel como componentes. ¡Bienvenidos!", escribieron en las redes sociales del grupo y la cuenta del Twitter de Rubino junto a dos fotos de la tríada de escritores.

Ya comenzó a trabajar el equipo de textos de Momosapiens para el Carnaval 2024, conformado por Horacio Rubino, Christian Font y Xavier Font. Estos dos últimos se suman también al plantel como componentes. ¡Bienvenidos! pic.twitter.com/n8IZZb4W6C — Horacio Rubino (@HoracioRubino) June 25, 2023

Durante el Carnaval 2022 Xavier Font –que además es profesor de Educación Musical– formó parte del espectáculo de la murga sanducera Jardín del Pueblo.

Los parodistas incorporan así al comunicador, periodista, crítico de cine y conductor de 100 Uruguayos Dicen en la pantalla de Canal 10. De larga trayectoria en Carnaval, Cristian Font regresa este año también al rol de letrista.

En una entrevista con La Diaria en enero de este año el comunicador no descartaba volver a escribir en Carnaval, aunque hacía una reflexión sobre los textos del concurso en los últimos años: "Reconozco que vengo de ahí, me sigue interesando muchísimo, por lo popular y por la posibilidad de que sea un fenómeno itinerante, pero es como si volviera al barrio y lo encontrara tan cambiado que me costara reconocerlo", dijo.

"Siento que a veces las redes sociales permean tanto en la construcción de los libretos que ya se pierde todo tipo de apuesta y de riesgo, y además la gente va al tablado a corroborar lo que ya sabe o lo que ya cree del mundo, va a corroborar su propio pensamiento o a encontrarse con su propia tribuna. Cuando empecé a interesarme por el carnaval, de adolescente, había una cosa más intuitiva, más casera, más imperfecta, y yo disfruto de esa imperfección. Ir al tablado a corroborar todo lo que ya creo del mundo y todo lo que vengo recibiendo –algoritmo mediante– de quienes piensan como yo no me parece muy atractivo", sostuvo en la entrevista.

Además, en esa oportunidad, Font habló sobre una posible vuelta al Carnaval después de su última participación en el espectáculo de Los Patos Cabreros en 2018.

"El carnaval requiere una cantidad importante de tiempo y dedicación, y me gusta mucho estar en familia, hacer asados y ver películas, y estar a las seis de la tarde en la playa y pensar en que me tengo que ir a ensayar... Prefiero ser el pelotudo que aplaude cómo se va el sol a ser el pelotudo que se va cagar de calor en un ensayo; por ahora, no quiere decir que el día de mañana no cambie y haga un cuplé sobre los que aplauden la puesta de sol”, dijo.