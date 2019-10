Monoprendas, mucho lino y colores para todos los gustos: ¿qué se va a usar este verano?

El verano es –para muchos– el momento más relajado del año. Es sinónimo de vacaciones, playa, fiestas, familia, amigos y un infinito etcétera de motivos de disfrute. Pero también es, un escenario dominado por las temperaturas altas que obliga a exhibir más la piel. Por eso, la ropa juega un papel protagónico. Las prendas son, primero, las encargadas de asegurar frescura y comodidad. Después, son las aliadas que todo amante de la moda busca para reflejar su identidad.

En Uruguay, el momento clave que abre la puerta a las colecciones de verano más destacadas de la escena local es Moweek, la semana de la moda de Montevideo que –además de desfiles precedentes– reúne en dos días lo mejor del diseño nacional.

Entre marcas ya establecidas y las que están en pleno debut, el sello que predomina es la autenticidad. Además, cada vez más, el diseño uruguayo apunta a la sustentabilidad, la inclusión de todos los cuerpos–saliendo de los rígidos y tradicionales cánones de belleza– y a la variedad de propuestas. Porque si hay algo que caracterizará a la temporada primavera-verano que se viene es la diversidad.

La moda recibe a los meses de calor con muchas alternativas y cada persona podrá sentirse cómoda con las piezas que mejor la representen. Hay una amplia paleta de colores a merced de cada gusto, las diferentes texturas abundan, las telas siguen su cauce natural y se separan de la piel, con siluetas más libres y prendas más holgadas. Incluso el lino, que es la vedette de la temporada, se masifica en una incontable cantidad de prendas.

Tras una edición de Moweek –que se realizó el 5 y 6 de octubre– recargada de diseño, expertas del mundo de la moda contaron a El Observador cuáles son las principales tendencias que pisarán fuerte la temporada primavera-verano 2020.

Colores

La asesora de imagen personal y personal shopper Debbie Goldfarb explicó cuáles son las tonalidades que más se van a ver en los meses que vienen. La paleta de color por excelencia será tierra, que incluye distintos tonos e intensidades de anaranjados, verdes, amarillos, marrones, camel y terracota. A su vez, figuran en muchas prendas el menta y el turquesa y siguen imponiéndose con fuerza –a pesar de pertenecer más a la paleta de invierno– colores como el lila, el violeta y el fucsia.

Goldfarb contó que, como ya se vio en la red carpet de los premios Emmy, se va a usar mucho la combinación de tonos rosas (mucho fucsia) con rojo. Según la profesional, los pasteles van a estar presentes, pero principalmente combinados con colores más intensos.

Rosario San Juan –productora de moda e integrante del equipo a la cabeza de Moweek– agregó que los colores que predominarán van desde el natural, el crudo y el beige hasta tomar caminos que mutan a tonos más cálidos. Al igual que Goldfarb, la productora de Moweek dijo que estarán muy presentes los colores maíz, amarillo, naranja y marrón, que si bien ya venían desde el año pasado, está vez se usarán mucho junto con tonos pastel, que son la novedad. Se verán varias opciones de prendas en lila, verde agua, rosa y celeste.

PAZOS/LANDARÍN

Renata en la pasarela lanzamiento Moweek en la FING

“El riesgo aparece con los tonos neón –amarillo o verde-, que pocas marcas lo adoptan pero combinan muy bien con el tierra anaranjado y es un acierto”, expresó San Juan.

En la semana de la moda de París las prendas metalizadas pisaron fuerte las pasarelas. Y sin ir tan lejos, también en Argentina varias marcas apostaron por estos colores en sus colecciones de verano. Goldfarb aclaró que en Uruguay vamos bastante atrasados con respecto a la moda europea y que los metalizados deberían de verse más. La asesora la destacó como una tendencia ochentosa que se usa mucho también durante el día.

PAZOS/ LANDARÍN

Mandinga en la pasarela lanzamiento Moweek en la FING

Los estampados geométricos con rayas y lunares también se usará mucho y volverá con mucha fuerza el estampado batik. Sobre este último, Goldfarb dijo que se va a usar tanto en total looks como en detalles que van desde una remera a un pañuelo atado a la cartera o pelo.

Lino por aquí, lino por allá

En vestidos hasta los tobillos y otros más cortos, en monos, en túnicas, en pantalones anchos, en camisas. La vedette de este verano es el lino. Este material tan versátil y fresco estuvo presente el verano pasado, pero ahora se extendió en diversidad de colores. La directora editorial de Mirada Couture, Natalia Jinchuk, contó que en Moweek las túnicas y vestidos de lino fueron furor en todos los tonos. El oversized sigue imponiéndose en esta textura como lo hizo antes. Savia, Magnolia, Mandinga, Margo Baridon son algunas de las marcas que resaltan esta textura en varias de sus creaciones. “El lino es la textura del verano. Nunca vi tanta diversidad de prendas en una misma tela”, apreció San Juan.

Instagram Magnolia

Mono de lino de Magnolia

Pazos Landarín

SAVIA

Aunque Goldfarb dijo que en lo personal el lino ya la tiene “un poco cansada”, admitió que se trata de una fibra noble ideal para las temperaturas elevadas y aclaró que es en los días de mucho calor cuando se nota si la calidad de esta tela es buena o tiene compuestos artificiales.

Otras texturas

Por otro lado, en Moweek se vieron muchas transparencias y prendas –principalmente camisas y blusas- de organza (algo novedoso que destacó San Juan, las camisas de esta tela con maxi mangas), encaje y gasa. También están bastante presentes el cuero y la cuerina y, por supuesto, los algodones. Como en todas las temporadas, el jean no pierde su lugar y aparece además de en sus formas clásicas en tonos bien diversos –desde el regreso de los bien claritos hasta tonos intensos-.

PAZOS/ LANDARÍN

Mandinga en la pasarela lanzamiento Moweek en la FING

La holgadez que el verano se merece

“Ni chupín, ni looks ceñidos”, afirma San Juan. Este verano trae prendas holgadas y telas que dejan respirar a la piel.

Entre los jeans, predominarán los oxford y semi oxford. Los pantalones se usarán bien anchos y los palazzos largos. Jinchuk destacó entre los hitos de la temporada a los pantalones blancos o crudos, que vienen livianos, frescos, con volumen y se van a ver bastante, combinados con tops y prendas superiores ajustadas.

Goldfarb contó que otra de las tendencias será agarrar el final de las babuchas con las tiras de las sandalias.

Mono prendas

Una de las piezas clave de este verano son los overols –conocidos como monos– que, además de resolver un look sin muchas complicaciones son cómodos. Estas monoprendas se van a ver en versiones de silueta rígida así como también en jardineros anchos como el mono de lino de Magnolia, el Terre de Petra, el Helena de Savia y el Guayabo de Maria Bouvier.

Instagram Petra

Mono de Petra

Instagram Savia

Mono de Savia

Instagram Maria Bouvier

mono Maria Bouvier

Volúmenes

Las prendas voluminosas van a ser grandes protagonistas de este verano. Desde camisas oversize, camisas con hombreras (también muchos blazers con hombreras), tops cortos con mangas voluminosas –prenda “divertida y aliada de la silueta”, según destacó Jinchuk– el juego de volúmenes llegó para quedarse. Y varias marcas locales traen esta tendencia a sus colecciones. Buenos ejemplos de ello son Margo Baridon con el top Pop offshowlder que viene en fucsia y mostaza y Zarvich con el top Pinar lila y la blusa lapacho en blanco.

Vivian Sulimovich, diseñadora de Zarvich, contó que la sastrería se actualiza y los blazers maxi, que aparecen en proporciones más largas y relajadas, se ajustan a la cintura para lograr una versión más femenina.

“La silueta se volverá a explorar de una manera más libre”, reflexionó Sulimovich y aseveró que las mangas voluminosas estarán más vigentes que nunca, así como también los fruncidos, las jaretas, los drapeados y los anudados, que generan volumen y desafían las siluetas convencionales. La creativa explicó que estos recursos –que crean un efecto entre romántico y deportivo– suelen aplicarse en blusas y son ideales para combinar con unos buenos jeans clásicos.

ZARVICH

Blusa lapacho

Calzas de ciclista

La ola sporty en la moda viene desde hace algunas temporadas y el verano pasado los bikers shorts (o calzas de ciclistas) ya se habían presentado como tendencia en este sentido. Pero al tratarse de una prenda jugada, no son muchas las personas que se animan a usarla. Para darle otra chance, el verano 2020 las trae de nuevo. En este sentido, las calzas de Pastiche y las estampadas de Fauna son perfectas para las que quieran probar esta tendencia.

Instagram Pastiche

Pastiche

Rosario San Juan aconsejó usarlas con blazers largos (como el look de Popi Damiani en la publicación incluida a continuación) y Goldfarb opinó: “con qué elegir combinarlas tiene que ver mucho con la intención de quien elija llevarlas. Si me la pongo con una remerita y unas zapatillas parece que voy al gimnasio, pero si me la pongo con un blazer, le arremango las mangas le pongo un cinto y unas sandalias le doy otra impronta”.

Otras claves

Las bermudas serán furor y se verán mucho combinadas con blazers del mismo color. Rotunda, por ejemplo, tiene la bermuda Betan en colores negro y latte, que se puede combinar con el blazer Theon del mismo color.

Sulimovich afirmó que los pantalones tipo cargo, las babuchas y los carpinteros son un must have de esta temporada, así como también los bolsillos plaqué, las cinturas elásticas y los cierres a la vista.

Casi todas las marcas traen distintas versiones de cargo que, además de imponerse en sus telas más clásicas, llega con otras más fluidas como la seda. Y los bolsillos son protagonistas. De hecho, los expuestos para afuera –como el pantalón Paris de Margo Baridon– son una fuerte tendencia. Se verá también, en patalones, camisas y camperas, mucho bolsillo safari.

Instagram Margo Baridon

Pantalón con bolsillos expuestos

Tanto los palazos bien largos como los pantalones cortos por encima de tobillo, siguen vigentes. Por su parte, los shorts se verán mucho con el doblez bota manga.

Al igual que el verano pasado, siguen las prendas superiores anudadas, muchas de ellas con estampas a rayas, flores y lunares. A su vez, se verán varias piezas plisadas.

Otro look que se aseguró su lugar en las tendencias veraniegas es el vestido floreado largo con botas tejanas.

Zapatos

Las botas tejanas –largas y cortas– estarán presentes durante todo el verano, según indicó la personal shopper consultada. Además, pisarán fuerte las sandalias de punta cuadrada con tiras finas, una tendencia muy noventera que para Goldfarb “favorece y estiliza mucho”. Aunque la especialista aclaró que hay que tener en cuenta hasta qué altura se lleva la tira y si se usan sandalias con agarre al tobillo o no. “Favorece más según el largo de pierna y ancho de la pantorrilla y tobillo que, cuánto más anchos, se aconseja que se usen con la menor cantidad de tiras posibles”, sugirió.

Instagram Pia Slapka

La modelo Pia Slapka con sandalias de punta cuadrada con tiras y vestido metalizado con mangas voluminosas

Por otro lado, la asesora de imagen dijo que, así como desde hace varias temporadas los ugly shoes son tendencia, este verano estarán muy presentes las ugly sandals (sandalias con plataformas en un estilo más deportivo).

“Hace como cinco años que se usan en Europa y Estados Unidos, hace rato que se tendrían que haber visto acá pero este verano llegan”, afirmó Gooldfarb con respecto a las ojotas que según dijo, acompañarán distintos looks no playeros.

También las balerinas y las chatitas siguen al firme este verano y entran en juego las guillerminas.

Accesorios

Goldfarb destacó que los cintos van a ser uno de los accesorios fundamentales del verano y agradeció esto porque, dado que está muy vigente el oversize, “necesitábamos achicar la silueta para no quedar tan embolsadas”.

Como novedad en accesorios, la asesora subrayó la presencia de pañuelos atados a carteras y a las coletas de pelo.

Las riñoneras ya no estarán muy presentes como lo venían estando y se usarán mucho las carteras, los bolsos y las mini bags. Siguen presente las carteras canasto, de mimbre y bolsos de red.

Entre las marcas locales –por suerte- el cuidado del sol está presente y son muchas las variedades de sombrero que permiten esto. De paja, con alas de distintos tamaños y también, los gorros de pescador, que en algunas marcas ya se veían desde la temporada otoño-invierno.

Seguro en la temporada estival del enero pasado vio muchos accesorios con conchitas de mar y caracoles. En este verano seguirán, pero principalmente en dorado. También se seguirán usando las cadenas finas, los anillos en cantidad y los broches.

Las joyitas que brillaron en Moweek

Entre los debuts que se presentaron en Moweek, San Juan destacó a los accesorios de Rosario Puig –Erre Art Studio– y a los vestidos de fiesta de Agnés Lenoble y Paty Teske y dijo que estos diseños destacan el valor de la mano de obra local y la sustentabilidad de piezas atemporales. Para la experta en moda, las estrellas de Moweek fueron todas las piezas de estampado rayado de Margo Baridon, el vestido Neo de Mandinga y la camisa verde multifuncional y estampada a mano de Ana Livni. Por otro lado, San Juan aplaudió la colección navy La Mar que presentó VDamiani y la consideró una de las más completas.

Instagram Paty Teske

Paty Teske

Por otro lado, San Juan aplaudió la colección navy (llamada La Mar) que presentó VDamiani y la consideró una de las más completas. “Los bordados son muy interesantes y aportan aire fresco a la moda local”, apreció. Para la experta en moda, las estrellas de Moweek fueron todas las piezas de estampado rayado de Margo Baridon, el vestido Neo de Mandinga y la camisa verde multifuncional y estampada a mano de Ana Livni.

Modelo: Jenny Williams Túnica 100 % LINO bordada a mano Colección VDAMIANI verano 2020 "La Mar"

Camisa VDamiani de La Mar de

PAZOS/ LANDARÍN

Vestido Neo de Mandinga en la pasarela lanzamiento Moweek en la FING- vestido Neo

En ese sentido, Sofía Inciarte –directora de Moweek– eligió como su look predilecto para este verano una camisa de La Mar con bordado de corales, accesorios de Erre y sandalias de Amén.

La editora de Mirada Couture destacó entre las joyitas de MoWeek al chaleco con bolsillos – que son también bolsos– de Agnés Lenoble y el trench Marindia de lino plastificado de Zarvich en color cereza que se agotó al segundo día.

Instagram Agnés Lenoble

Cartera con bolsillos-bolsos de Agnés

Zarvich Instagram

Trench Marindia de Zarvich

Sobre el trench, Florencia Gómez –una de las diseñadoras– detrás de Zarvich contó que esa prenda se creó con un lino con hebras de plástico, de ahí su brillo e impermeabilidad. “Una mezcla entre lino, algodón y poliamida con un acabado gomoso increíble”, agregó la otra diseñadora de la marca.

Gómez elije entre sus preferidas de Zarvich las musculosas con breteles bordados y detalles con conchitas de mar y las carteras de mostacillas. Sulimovich recomienda el pantalón cargo Montoya en gabardina elastizada como ítem esencial para esta temporada; el maxi blazer Caramelo de lino con jaretas ajustables a la cintura y las blusas de algodón con frunces y mangas voluminosas como la Huella, la Pinar o la Balconada, que afirma: “son un statement”.

Zarvich Instagram

Ya en la forma que eligieron bautizar a sus prendas se nota: Zarvich se inspiró en la costa uruguaya para crear su colección Atlántico. “Tomamos inspiración en el paso del tiempo que parece relentizarse y detenerse en los balnearios del Uruguay. Los tonos femeninos se vuelven pálidos después de un tiempo en el sol. Suaves volados hablan de recuerdos infantiles de veranos fáciles e interminables en la costa”, reflexionó Sulimovich.

Savia fue de las marcas más vanagloriadas en Moweek, con un desfile inaugural la semana anterior que mostró el lado más natural y poético de la moda nacional. Helena Betolaza, una de las diseñadoras de la firma, contó que la inspiración estuvo dada a través de los colores de la naturaleza y explicó que considerando que existe una tendencia a que, cada vez más, hombre y mujer se visten parecidos, tienen túnicas que pueden usar ambos. Pero por otro lado, tienen otras piezas para que la mujer pueda encontrar su mejor versión y mostrar lo mejor que tiene de su cuerpo. Para las que les guste mostrar hombros, piernas o cintura, Savia tiene diseños en materiales naturales, nobles y de buena calidad ideales.

SAVIA

Sandalias ronda y pantalón Emilia de Savia

“Hoy en día el consumidor quiere prendas para toda la vida, ya no quiere usar y desechar. Entonces, está dispuesto a pagar un poco más y usar prendas más atemporales”, subrayó Betolaza. Entre las joyitas de esta marca, la diseñadora destacó unas las sandalias ronda y el pantalón Emilia.