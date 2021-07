Monstruos vs. Virus: un videojuego uruguayo para ganarle al covid-19

Monstruos vs. Virus es un videojuego que tiene como objetivo acercar a los niños una opción amigable para aprender sobre los riesgos del covid-19 y las formas que existen para cuidarse.

El entretenimiento coloca al jugador como líder provisorio del "Campamento Macarrón" mientras el verdadero encargado se recupera luego de haberse contagiado por un virus que se encuentra en el bosque. El objetivo del jugador es mantener alta la moral del campamento, mientras que cumple con los protocolos de seguridad para evitar más contagios. El jugador experimenta en primera persona las dificultades de mantener a los campistas alegres mientras intenta hacerles respetar las reglas de seguridad como el distanciamiento social, los aforos, entre otros.

La misión de este proyecto, ideado desde la Universidad ORT, es educar sobre la pandemia, por lo que transmitir "la información correcta" es fundamental. Para ser lo más precisos posible, y evitar posibles confusiones, se incorporó al Hospital Británico en el desarrollo.

"Nosotros sabíamos que dentro de la universidad había gente capaz de desarrollar el videojuego, pero esto no se trata solamente de eso. Al ser una idea que busca promover valores para cuidarse durante la pandemia, teníamos ーy tenemosー una responsabilidad con la salud", señaló a Cromo Eduardo Hipogrosso, decano de la Facultad de Comunicación y Diseño.

Desde el hospital extendieron un documento con datos sobre virus, y especialmente sobre Covid-19, y tomando eso como punto de partida, el grupo de desarrolladores empezó a pensar como podría ser el juego.

El productor de Monstruos vs. Virus, Bruno Arce, reconoció que las partes más complicadas del proceso fueron decidir la información que se usaría en el videojuego y, luego, transformarla en una mecánica de juego que sea divertido y no se sienta una experiencia forzada. "Ir por la temática de covid-19 al 100% no iba a ser muy interesante para los chicos. Entonces, teníamos que pensar cómo lo podíamos metaforizar", explicó a Cromo.

Desde la universidad elegían cosas que creían importantes transmitir y hablaban con los médicos para corroborar sus decisiones: "hacíamos una demostración con un video, comentábamos y nos hacían preguntas y sugerencias", dijo Arce. Esto se repitió en muchas ocasiones durante los tres meses de desarrollo que tuvo el videojuego.

Finalmente decidieron trabajar en base a la temática de campamento y optaron por usar datos comprobados que funcionan para cualquier variante del virus como la higiene, el distanciamiento, los aforos, entre otros.

Universidad Ort

Monstruos vs. Virus: un videojuego para ganarle al Covid-19

Dos pilares para el funcionamiento del juego

"A priori se podría decir que diseñar un juego que le guste a un niño es fácil. Sin embargo, hoy en día hay infinidad de medios de entretenimiento a los que pueden acceder. Hay un millón de distracciones, por lo que es difícil tener su atención para que jueguen a un juego que, además, les intenta enseñar sobre una temática", manifestó el productor en entrevista con con la Universidad ORT.

Considerando que el público objetivo son niños entre nueve y 12 años, los investigadores se enfocaron en dos variables que harían que el videojuego les resulte interesante.

Por un lado, Arce dijo que los niños no pueden estar demasiado tiempo prestando atención a una única tarea y, por ende, intentaron que la sesión de juego no supere los siete u ocho minutos. Por otro lado, sostuvo que los monstruos como personajes principales son un pilar muy importante ya que a través de ellos los jugadores pueden identificarse: "los diez monstruos son todos distintos y la idea es que los niños se puedan ver representados en cualquiera de ellos", aclaró.

La primera prueba

Una vez que el juego estuvo pronto, el equipo pudo tener una etapa de playtest. En la jerga, refiere a probarlo en un grupo específico antes de lanzarlo al público masivo. Lo presentaron en tres grupos del Plan Ceibal de cuarto, quinto y sexto de escuela y estudiaron las reacciones de los chicos: "uno de pronto podía pensar que los chicos no iban a entender la metáfora, pero a los dos segundos del juego ya sabían que se estaba hablando del covid-19", contó Hipogrosso.

En este sentido, Arce dijo que al principio del desarrollo surgió la duda de mostrar o no el paralelismo con la enfermedad sobre el final de las partidas. Finalmente no lo hicieron y con el playtest confirmaron que no era necesario.

De Uruguay al mundo

El 25 de mayo Monstruos vs. Virus fue declarado de Interés Ministerial por el Ministerio de Salud Pública y, el 31 del mismo mes, por el Ministerio de Educación y Cultura. Hipogrosso definió esto como "prestigioso" y que ayuda a darle visibilidad al juego a nivel nacional.

De todas formas, cabe destacar que los creadores apuntan más allá que Uruguay. El juego se desarrolló en español y en inglés para que pueda trascender fronteras y generar una contribución más global.

Hoy por hoy, al estar incluido en la plataforma de Android, todos los usuarios de este servicio a nivel mundial, tienen acceso al juego.

"Es una forma de contribuir, desde nuestra posición, a la mejora de la situación sanitaria y al control de la pandemia. La universidad no persigue otra cosa que generar una actitud positiva a nivel de los escolares", concluyó Hipogrosso.

El equipo

Programadores: Joaquín Volonté y Vincent Silva.

Artistas: Maru Silveira y Rodrigo Noguera.

Game designer: Federico Grandal.

Content designer: Victoria Grünberg.

Productor: Bruno Arce.

Asesoramiento médico: Gerardo Pérez (médico internista del Hospital Británico) y Silvina Pintos (responsable del Comité de Infecciones del mismo centro asistencial).

Universidad ORT

Los creadores del videojuego.