Movida gerencial: novedades en Globant, Huawei y Balanz

Luego de siete años como director ejecutivo de Endeavor Uruguay, Joaquín Morixe se incorporó a la tecnológica Globant como VP of Entrepreneur Relations. Morixe lo vive como “un salto fenomenal” en su carrera y un “cambio de vereda”: “Endeavor fue increíble y de las mejores experiencias laborales en mi vida, pero sentía que era tiempo de nuevos desafíos”.



Estará trabajando con intraemprendedores de Globant y emprendedores que reciben inversión de Globant Ventures.

“Ahora me toca vivir el proceso de crecimiento desde adentro. En primera persona. En términos futbolísticos, antes era una especie de ayudante técnico (que vivía con pasión cada partido); ahora me toca jugar el partido”, comentó.