Movistar dice que nueva Ley de Medios favorece posición dominante de Antel

La empresa de telefonía Movistar entiende que el proyecto de Ley de Medios a estudio del Parlamento debe regular la posición dominante de Antel en el mercado porque si no lo hace la “competencia terminará siendo incluso menor a la actual”.

En la empresa entienden que si Antel puede "ofertar y vender" en forma conjunta servicios de internet fijo con servicios de televisión paga o con servicios móviles lo que se generará es que el resto de los operadores no puedan competir. “Se le deben establecer ciertas condiciones que contemplen su dominio en el mercado y eviten posibles abusos de dicha posición”, aseguró la directora de Regulación y Relaciones Institucionales de la compañía, Leticia Lago.

La empresa compareció el miércoles 17 ante la comisión de Industria de la Cámara de Diputados que estudia el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

“Aun cuando el propósito del proyecto de ley sea fomentar la innovación, el desarrollo y la competitividad, y brindar más opciones de elegir, si no se reconoce el poder dominante de Antel y no establece condiciones para que no abuse de ese poder, el resultado será exactamente el contrario al que se pretende promover”, apuntó Lago según la versión taquigráfica de la comisión.

Esta posición de la empresa española es contraria a la posición del gobierno y al espíritu que el proyecto refleja en su exposición de motivos pero también al que plantea la oposición y la central sindical Pit-Cnt.

Diego Battiste

El ministro de Industria Omar Paganini ha asegurado en diversas intervenciones que se debe dejar de pensar en términos de monopolio y que es necesario que funcione como un “ecosistema de medios” con Antel como centro. Desde la oposición en tanto, han asegurado en diversas oportunidades que lo que se pretende es “privatizar” a Antel.

"Esto va en contra de la enorme inversión adecuada que hizo nuestra empresa de telecomunicaciones para ponernos en el lugar del mundo que hoy tenemos”, dijo la senadora del Frente Amplio y expresidenta de Antel, Carolina Cosse.

La ley establece, entre otras cosas, que Antel deba arrendar su infraestructura a los cableoperadores para que estos puedan ofrecer internet al hogar. Sin embargo, deja por fuera a el resto de las empresas, como Movistar, del negocio de internet.

Los representantes de la empresa agregaron que se está regulando a los servicios audiovisuales sin tener en cuenta que ello impacta en todo el sistema de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). “En el nuevo escenario que se abrirá si se aprueba el proyecto que nos convoca, si no se introducen modificaciones que garanticen la competencia efectiva en los mercados que al día de hoy ya están en competencia, el actual operador con mayor poder de mercado, que monopoliza los servicios fijos y tiene además el 53% de los servicios móviles, terminará absorbiendo y barriendo a los prestadores de televisión por cable y servicios móviles”, sentenció Lago.