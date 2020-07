MSP refuerza controles tras brote hospitalario en la Médica Uruguaya

Es como estar jugando un partido en La Paz a 4.000 metros y estamos aguantando el 0-0, estamos bastante contentos, pero nos pueden golear en tres minutos”. La analogía de Rafael Radi sigue vigente, aunque en las últimas horas el panorama se volvió más complicado para Montevideo, que perdió su aparente calma luego de la detección de al menos un brote hospitalario en la mutualista Médica Uruguaya.

Cinco días después de la confirmación del primer caso en la mutualista, ya hay 36 personas que dieron positivo.

Además, en la Asociación Española hay 50 funcionarios –entre personal médico, enfermeros y administrativos– en cuarentena, mientras esperan los resultados de los hisopados.

Las autoridades investigan una posible conexión con el brote inicial, ya que hay una enfermera de la Española que tuvo contacto con una colega de la Médica Uruguaya y un médico de ese sanatorio.

También hay trabajadoras de un servicio de acompañantes que cuidaron pacientes en la Médica y en la Española.

Fuentes del Ministerio de Salud Pública (MSP) señalaron a El Observador que el objetivo más urgente es “controlar el brote” para minimizar lo máximo posible su expansión.

Camilo dos Santos

Para esto la cartera dispuso una serie de medidas, como la realización de unos mil hisopados que se realizarán en toda la torre Francia de la Médica Uruguaya y que se sumarán a los cerca de 500 ya hechos a pacientes y personal del piso 5 del sanatorio, donde se detectaron los primeros casos.

También se restringieron las visitas en la mutualista y se bloquearon “dos pisos enteros”, según detalló este viernes en una conferencia de prensa el ministro Daniel Salinas.

El jerarca no ocultó su preocupación ante el “afloje de las medidas de prevención”. La cartera también accionó una serie de inspecciones sorpresivas a hospitales públicos y privados para controlar el cumplimiento de los protocolos sanitarios.

Varias de esas inspecciones se ejecutaron este viernes en mutualistas de la ciudad.

“Equipo inspectivo y checklist de las medidas. Van a haber sanciones y van a ser severas. Primero apercibimiento, corrección y sanciones económicas. No vamos a dar ninguna pelota por perdida. Vamos a ir a buscar en todos los lugares que corresponda”, afirmó el ministro.

Fuentes de una mutualista de la capital señalaron a El Observador que las inspecciones realizadas consisten en controles respecto a los elementos de protección personal, pero también la circulación de personas en áreas definidas como de covid-19.

Uno de los principales riesgos del brote hospitalario está vinculado con el multiempleo que existe en el sector y que hace que fácilmente haya que cuarentenar a cientos de personas ante la sospecha de un caso positivo.

En el Hospital Evangélico, por ejemplo, hay un caso positivo y hubo que hisopar a 20 personas ante la sospecha de que una funcionaria pudiera haber contagiado a más personas. Todos los estudios realizados al personal de ese hospital dieron negativo y la mujer contagiada no tiene relación con el brote de la Médica Uruguaya, se informó.

El Ministerio de Defensa Nacional confirmó en la noche del viernes la aparición de un caso de covid-19 en el Hospital Militar, aunque no detalló si tiene alguna vinculación con los demás brotes hospitalarios.

En el Casmu, su comité de crisis interno también analizó la situación sanitaria global a partir del nuevo brote. Como medida preventiva, para reservar algunas camas más en la institución, la mutualista limitará las cirugías entre el lunes 20 y el viernes 24, aunque no se suspenden los casos de pacientes oncológicos. Fuentes del Casmu explicaron a El Observador que la idea es tomar una medida preventiva para asegurar una reserva de lugares en caso de que la situación se agrave. El tema es monitoreado a diario por sus expertos.

Circulación comunitaria

“Pensamos que hay circulación del virus en virtud de que en algunos casos no hemos podido determinar la conexión con el brote original”, reconoció este viernes el ministro Salinas, quien anunció la conformación de un consorcio científico (Universidad de la República, Instituto Pasteur y Clemente Estable) que analizará las aguas residuales, no sólo de Montevideo sino también alrededor de “centros hospitalarios y en toda la región fronteriza”.

El hilo epidemiológico de los casos, que durante semanas estuvo claro en Montevideo, empieza a perderse en algunos casos, tal como dijo Salinas.

Esto implica que el virus tiene una circulación en la comunidad que no está siendo detectada. Eso complica su seguimiento y sofocamiento. La hipótesis implica que hay positivos que no están siendo tratados y por ende no están aislados, con la posibilidad de que contagien a otros.

Uno de los casos en los que no está claro el nexo es el de las dos funcionarias de Tienda Inglesa que dieron positivo en las últimas horas y obligaron a cerrar la sucursal de la Unión, en 8 de Octubre y Juan Raissinger. El MSP pidió cerrar el local por 24 horas hasta poder testar a todo el personal y desinfectar la sucursal, que abrirá sus puertas este sábado.